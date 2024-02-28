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Слуцкий резко высказался о заявлении латвийского министра про выборы
Слуцкий резко высказался о заявлении латвийского министра про выборы - РИА Новости, 28.02.2024
Слуцкий резко высказался о заявлении латвийского министра про выборы
Высказывание главы латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере о россиянах, планирующих проголосовать на выборах президента РФ в Латвии, - это грубое вмешательство... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:25
2024-02-28T20:25
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высказывание главы латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере о россиянах, планирующих проголосовать на выборах президента РФ в Латвии, - это грубое вмешательство в дела суверенного государства и в выборный процесс в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. "Заявления Эгнере - грубое вмешательство в дела суверенного государства и в выборный процесс в России. Министр юстиции Латвии фактически пытается препятствовать свободному волеизъявлению граждан другой страны. По Венской конвенции страна пребывания обязана обеспечить безопасность дипмиссий иностранного государства, в том числе при проведении на их территории избирательных кампаний. И ни в коем случае не мешать законным процедурам по выборам органов власти. Здесь же - угрозы и давление с намеками на уголовное преследование", - сказал Слуцкий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, латвия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, в мире
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Слуцкий резко высказался о заявлении латвийского министра про выборы
Слуцкий назвал заявления министра Либиня-Эгнере грубым вмешательством в дела РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Высказывание главы латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере о россиянах, планирующих проголосовать на выборах президента РФ в Латвии, - это грубое вмешательство в дела суверенного государства и в выборный процесс в России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах.
"Заявления Эгнере - грубое вмешательство в дела суверенного государства и в выборный процесс в России. Министр юстиции Латвии фактически пытается препятствовать свободному волеизъявлению граждан другой страны. По Венской конвенции страна пребывания обязана обеспечить безопасность дипмиссий иностранного государства, в том числе при проведении на их территории избирательных кампаний. И ни в коем случае не мешать законным процедурам по выборам органов власти. Здесь же - угрозы и давление с намеками на уголовное преследование", - сказал Слуцкий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.