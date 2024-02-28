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ЦИК объяснил, как российские туристы смогут проголосовать за рубежом
ЦИК объяснил, как российские туристы смогут проголосовать за рубежом - РИА Новости, 28.02.2024
ЦИК объяснил, как российские туристы смогут проголосовать за рубежом
Российские туристы смогут проголосовать на выборах президента на участках, образованных за рубежом, предъявив паспорт или заменяющий его документ, сообщил РИА... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:04
2024-02-28T15:04
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские туристы смогут проголосовать на выборах президента на участках, образованных за рубежом, предъявив паспорт или заменяющий его документ, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев. "Граждане, обладающие активным избирательным правом и находящиеся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, включаются в список избирателей при явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии на основании устного обращения и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина", — ответил Андреев на вопрос о том, смогут ли за рубежом проголосовать российские туристы. Кроме того, он рассказал, что избиратели, имеющие регистрацию по месту жительства на территории РФ, которые в дни голосования будут находиться за пределами территории страны, вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. "В этом случае избиратели исключаются из списков избирателей на избирательных участках по месту жительства на территории РФ и в установленном порядке", - сообщил Андреев. Член ЦИК также напомнил, что в сервис "Мобильный избиратель" для голосования на выборах президента РФ включена возможность выбора зарубежного избирательного участка. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала РИА Новости, что участковая избирательная комиссия за рубежом составляет список избирателей, в том числе на основе поданных россиянами заявлений. При этом она отмечала, что российский избиратель, проживающий за рубежом, сможет проголосовать, даже если не подаст заявление, но придет на участок в дни голосования. Кроме того, по ее данным, на зарубежных участках для предотвращения провокаций и попыток неоднократного голосования предполагается применение технологии "СтопДубль".
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, новости - туризм, цик рф, выборы президента рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Новости - Туризм, ЦИК РФ, Выборы президента РФ, Россия
ЦИК объяснил, как российские туристы смогут проголосовать за рубежом
ЦИК: российские туристы смогут проголосовать на зарубежных участках по паспорту
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские туристы смогут проголосовать на выборах президента на участках, образованных за рубежом, предъявив паспорт или заменяющий его документ, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев.
"Граждане, обладающие активным избирательным правом и находящиеся в иностранных государствах по частным приглашениям, в служебных, деловых и туристических поездках, включаются в список избирателей при явке в день голосования в помещение участковой избирательной комиссии на основании устного обращения и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина", — ответил Андреев на вопрос о том, смогут ли за рубежом проголосовать российские туристы.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Кроме того, он рассказал, что избиратели, имеющие регистрацию по месту жительства на территории РФ, которые в дни голосования будут находиться за пределами территории страны, вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
"В этом случае избиратели исключаются из списков избирателей на избирательных участках по месту жительства на территории РФ и в установленном порядке", - сообщил Андреев.
Член ЦИК также напомнил, что в сервис "Мобильный избиратель" для голосования на выборах президента РФ включена возможность выбора зарубежного избирательного участка.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова
сообщала РИА Новости, что участковая избирательная комиссия за рубежом составляет список избирателей, в том числе на основе поданных россиянами заявлений. При этом она отмечала, что российский избиратель, проживающий за рубежом, сможет проголосовать, даже если не подаст заявление, но придет на участок в дни голосования.
Кроме того, по ее данным, на зарубежных участках для предотвращения провокаций и попыток неоднократного голосования предполагается применение технологии "СтопДубль".