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Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках

Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках - РИА Новости, 28.02.2024

Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках

Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" заявили, что планируют голосовать традиционно на избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:59

2024-02-28T11:59

2024-02-28T12:00

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

цик рф

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" заявили, что планируют голосовать традиционно на избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Из тех (избирателей - ред.), с кем удалось пообщаться, более 80% выражают намерение принять участие в выборах президента. Уже один этот факт говорит о важности и значимости проекта "ИнформУИК", потому что я даже не сомневаюсь, что немало из тех, с кем беседовали наши коллеги, приняли участие именно после контакта с нашими коллегами, получив много полезной и нужно для них информации. Понятно, что подавляющее большинство людей, также более 80%, планируют голосовать непосредственно традиционно на избирательном участке", - сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, элла памфилова, цик рф, россия