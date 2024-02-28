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Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках - РИА Новости, 28.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:59 28.02.2024 (обновлено: 12:00 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vybory-1929947649.html
Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках
Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках - РИА Новости, 28.02.2024
Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках
Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" заявили, что планируют голосовать традиционно на избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:59
2024-02-28T12:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" заявили, что планируют голосовать традиционно на избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Из тех (избирателей - ред.), с кем удалось пообщаться, более 80% выражают намерение принять участие в выборах президента. Уже один этот факт говорит о важности и значимости проекта "ИнформУИК", потому что я даже не сомневаюсь, что немало из тех, с кем беседовали наши коллеги, приняли участие именно после контакта с нашими коллегами, получив много полезной и нужно для них информации. Понятно, что подавляющее большинство людей, также более 80%, планируют голосовать непосредственно традиционно на избирательном участке", - сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, элла памфилова, цик рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Россия
Памфилова назвала число планирующих голосовать на избирательных участках

Памфилова: более 80% человек планируют голосовать на избирательных участках

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 80% избирателей во время обхода в рамках проекта "ИнформУИК" заявили, что планируют голосовать традиционно на избирательных участках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Из тех (избирателей - ред.), с кем удалось пообщаться, более 80% выражают намерение принять участие в выборах президента. Уже один этот факт говорит о важности и значимости проекта "ИнформУИК", потому что я даже не сомневаюсь, что немало из тех, с кем беседовали наши коллеги, приняли участие именно после контакта с нашими коллегами, получив много полезной и нужно для них информации. Понятно, что подавляющее большинство людей, также более 80%, планируют голосовать непосредственно традиционно на избирательном участке", - сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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