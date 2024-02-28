https://ria.ru/20240228/vybory-1929899043.html

В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы

В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы - РИА Новости, 28.02.2024

В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы

Приезд иностранных наблюдателей ожидается в Херсонской области во время выборов президента России, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:11

2024-02-28T06:11

2024-02-28T06:11

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

владимир сальдо

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Приезд иностранных наблюдателей ожидается в Херсонской области во время выборов президента России, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. Досрочное голосование на выборах президента России началось в первых семи округах Херсонской области 27 февраля. Первый этап досрочного голосования пройдет с 27 по 29 февраля. Второй - с 1 по 3 марта. Основной - с 15 по 17 марта. "ЦИК уже объявил об участии от 500 до 1000 международных экспертов во всех уголках страны, в том числе ожидаем их на Херсонщине", - сказал Сальдо. По его словам, в Херсонской области на референдуме и во время местных выборов осенью 2023 года международные эксперты наблюдали за открытостью, честностью и легитимностью голосования, а также свободой волеизъявления граждан. "Выборы президента РФ не станут исключением", - подчеркнул губернатор.

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херсонская область , россия, владимир сальдо, политика