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В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы
В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы - РИА Новости, 28.02.2024
В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы
Приезд иностранных наблюдателей ожидается в Херсонской области во время выборов президента России, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:11
2024-02-28T06:11
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выборы президента россии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Приезд иностранных наблюдателей ожидается в Херсонской области во время выборов президента России, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. Досрочное голосование на выборах президента России началось в первых семи округах Херсонской области 27 февраля. Первый этап досрочного голосования пройдет с 27 по 29 февраля. Второй - с 1 по 3 марта. Основной - с 15 по 17 марта. "ЦИК уже объявил об участии от 500 до 1000 международных экспертов во всех уголках страны, в том числе ожидаем их на Херсонщине", - сказал Сальдо. По его словам, в Херсонской области на референдуме и во время местных выборов осенью 2023 года международные эксперты наблюдали за открытостью, честностью и легитимностью голосования, а также свободой волеизъявления граждан. "Выборы президента РФ не станут исключением", - подчеркнул губернатор.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, политика
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Политика
В Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы
Сальдо: в Херсонской области ждут приезда иностранных наблюдателей на выборы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Приезд иностранных наблюдателей ожидается в Херсонской области во время выборов президента России, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
Досрочное голосование на выборах президента России началось в первых семи округах Херсонской области 27 февраля. Первый этап досрочного голосования пройдет с 27 по 29 февраля. Второй - с 1 по 3 марта. Основной - с 15 по 17 марта.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"ЦИК уже объявил об участии от 500 до 1000 международных экспертов во всех уголках страны, в том числе ожидаем их на Херсонщине", - сказал Сальдо.
По его словам, в Херсонской области на референдуме и во время местных выборов осенью 2023 года международные эксперты наблюдали за открытостью, честностью и легитимностью голосования, а также свободой волеизъявления граждан.
"Выборы президента РФ не станут исключением", - подчеркнул губернатор.