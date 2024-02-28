https://ria.ru/20240228/vvp-1930074591.html

Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента

Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента - РИА Новости, 28.02.2024

Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента

В России рост ВВП в январе ускорился до 4,6 процента в годовом выражении, следует из обзора Министерства экономического развития. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:30

2024-02-28T19:30

2024-02-28T20:12

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

мвф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России рост ВВП в январе ускорился до 4,6 процента в годовом выражении, следует из обзора Министерства экономического развития."По оценке Минэкономразвития, в январе ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6 процента год к году после роста на 4,4 процента год к году в декабре", — говорится в документе.По первой оценке Росстата, за прошлый год этот показатель вырос на 3,6 процента и составил 171,041 триллиона рублей в текущих ценах.В феврале Центробанк повысил прогноз роста ВВП страны в этом году с 0,5-1,5 до одного-двух процентов. При этом, по оценкам Минэкономразвития, он увеличится на 2,3 процента.Кроме того, в январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024-й — до 2,6 процента, то есть на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.

https://ria.ru/20240228/bezrabotitsa-1930075232.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика, мвф, федеральная служба государственной статистики (росстат)