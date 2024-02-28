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Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента - РИА Новости, 28.02.2024
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19:30 28.02.2024 (обновлено: 20:12 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vvp-1930074591.html
Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента
Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента - РИА Новости, 28.02.2024
Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента
В России рост ВВП в январе ускорился до 4,6 процента в годовом выражении, следует из обзора Министерства экономического развития. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:30
2024-02-28T20:12
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика
мвф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России рост ВВП в январе ускорился до 4,6 процента в годовом выражении, следует из обзора Министерства экономического развития."По оценке Минэкономразвития, в январе ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6 процента год к году после роста на 4,4 процента год к году в декабре", — говорится в документе.По первой оценке Росстата, за прошлый год этот показатель вырос на 3,6 процента и составил 171,041 триллиона рублей в текущих ценах.В феврале Центробанк повысил прогноз роста ВВП страны в этом году с 0,5-1,5 до одного-двух процентов. При этом, по оценкам Минэкономразвития, он увеличится на 2,3 процента.Кроме того, в январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024-й — до 2,6 процента, то есть на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.
https://ria.ru/20240228/bezrabotitsa-1930075232.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика, мвф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Экономика, МВФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента

Минэкономразвития: рост ВВП России в январе ускорился до 4,6 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России рост ВВП в январе ускорился до 4,6 процента в годовом выражении, следует из обзора Министерства экономического развития.
"По оценке Минэкономразвития, в январе ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6 процента год к году после роста на 4,4 процента год к году в декабре", — говорится в документе.
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По первой оценке Росстата, за прошлый год этот показатель вырос на 3,6 процента и составил 171,041 триллиона рублей в текущих ценах.

ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.

В феврале Центробанк повысил прогноз роста ВВП страны в этом году с 0,5-1,5 до одного-двух процентов. При этом, по оценкам Минэкономразвития, он увеличится на 2,3 процента.
Кроме того, в январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024-й — до 2,6 процента, то есть на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияЭкономикаМВФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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