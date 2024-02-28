https://ria.ru/20240228/vuchich-1930097700.html

Вучич заявил, что не понимает негативного отношения сербов к Украине

Вучич заявил, что не понимает негативного отношения сербов к Украине - РИА Новости, 28.02.2024

Вучич заявил, что не понимает негативного отношения сербов к Украине

Президент Сербии Александр Вучич на полях саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" заявил, что не понимает негативного отношения сербских граждан к Украине и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T23:16

2024-02-28T23:16

2024-02-28T23:16

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" заявил, что не понимает негативного отношения сербских граждан к Украине и будет строить с Киевом дружеские отношения. В Тиране в среду состоялся саммит, в котором участвовали главы стран Балканского региона, включая президента Сербии, а также Владимир Зеленский. Делегации Сербии и Украины провели на полях форума двустороннюю встречу, на которой по словам Вучича обсудили европейский путь двух стран, территориальную целостность обеих, соблюдение Устава ООН и мирные инициативы. "Хочу сказать людям в нашей стране, что, когда выражают некоторые взгляды против Украины, я должен отметить, что этого не понимаю. Понимаю наше отношение к России, отлично понимаю. Но не понимаю негативного отношения к Украине, потому что Украина никогда ничего против Сербии не сделала. Это хочу сказать всем людям, Украина не признала независимость Косово. Они наши славянские братья, также как и наши славянские братья россияне. И стараемся иметь хорошие отношения", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Ранее он сообщил, что из итоговой декларации саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании по настоянию сербской делегации исключены пункты о санкциях против РФ и "зловредном влиянии" Москвы в регионе. По его словам, делегации Сербии также важно было исключить из текста декларации в нескольких пунктах фразу "наши государства и наши страны", так как Белград не признает независимость самопровозглашенной республики Косово, что и было сделано. Ранее он в соцсетях разместил фотографию с рукопожатием с Зеленским и заявил, что Белград продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Министр иностранных дел Албании Игли Хасани в начале саммита заявил, что страна поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского об урегулировании без участия России, которая ранее назвала такой подход бредом. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240228/serbiya-1929990818.html

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https://ria.ru/20240224/pomosch-1929304716.html

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