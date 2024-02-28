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По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 28.02.2024 (обновлено: 17:26 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ
По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ
Украина утверждает, что в рядах ВСУ уже воюет более 20 тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T16:01
2024-02-28T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
киев
эммануэль макрон
габриэль атталь
константин гаврилов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина утверждает, что в рядах ВСУ уже воюет более 20 тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post."Хотя официальные цифры несколько туманны, около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — говорится в статье.По информации издания, некоторые государства НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили в восточноевропейскую страну небольшое количество спецназовцев и военных советников, которые выполняли неопределенные функции, вероятно, связанные с материально-технической поддержкой и обучением. Кроме того, отмечается, что ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине."Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях", — заключается в публикации.В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже, заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240228/nato-1930007465.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, габриэль атталь, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ

WP: на Украине воюют 20 тысяч наемников 50 национальностей

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина утверждает, что в рядах ВСУ уже воюет более 20 тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post.
"Хотя официальные цифры несколько туманны, около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — говорится в статье.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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По информации издания, некоторые государства НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили в восточноевропейскую страну небольшое количество спецназовцев и военных советников, которые выполняли неопределенные функции, вероятно, связанные с материально-технической поддержкой и обучением. Кроме того, отмечается, что ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине.
"Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях", — заключается в публикации.
В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже, заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.
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"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
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Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".
Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
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Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКиевЭммануэль МакронГабриэль АттальКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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