https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ

По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ

Украина утверждает, что в рядах ВСУ уже воюет более 20 тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:01

2024-02-28T16:01

2024-02-28T17:26

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украина утверждает, что в рядах ВСУ уже воюет более 20 тысяч иностранных наемников, пишет Washington Post."Хотя официальные цифры несколько туманны, около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины, по словам украинских чиновников", — говорится в статье.По информации издания, некоторые государства НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили в восточноевропейскую страну небольшое количество спецназовцев и военных советников, которые выполняли неопределенные функции, вероятно, связанные с материально-технической поддержкой и обучением. Кроме того, отмечается, что ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине."Возникший международный легион был развернут по всей линии фронта и участвовал в самых жестоких сражениях", — заключается в публикации.В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже, заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240228/nato-1930007465.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, габриэль атталь, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)