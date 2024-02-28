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"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html
"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ
"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ
Противостоять российским беспилотникам невозможно, заявил Europe 1 французский наемник ВСУ с позывным Адам. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:02
2024-02-28T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Противостоять российским беспилотникам невозможно, заявил Europe 1 французский наемник ВСУ с позывным Адам."Украинским солдатам приходится иметь дело с роем беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать", — признался он."Адам" также рассказал, что в украинской армии надо все делать самому. В случае ранения не стоит рассчитывать на помощь, надо уметь выкарабкиваться в одиночку. "Никто не будет тебя искать", - поделился наемник.В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника.Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
https://ria.ru/20240228/dnr-1929945699.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ

Французский наемник: российским дронам невозможно противостоять

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Противостоять российским беспилотникам невозможно, заявил Europe 1 французский наемник ВСУ с позывным Адам.
"Украинским солдатам приходится иметь дело с роем беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать", — признался он.
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"Адам" также рассказал, что в украинской армии надо все делать самому. В случае ранения не стоит рассчитывать на помощь, надо уметь выкарабкиваться в одиночку. "Никто не будет тебя искать", - поделился наемник.
В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника.
Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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