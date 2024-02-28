https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html

"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ

"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

"Тебя не будут искать". Французский наемник ужаснулся происходящему в ВСУ

Противостоять российским беспилотникам невозможно, заявил Europe 1 французский наемник ВСУ с позывным Адам. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:02

2024-02-28T12:02

2024-02-28T12:02

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Противостоять российским беспилотникам невозможно, заявил Europe 1 французский наемник ВСУ с позывным Адам."Украинским солдатам приходится иметь дело с роем беспилотников, пролетающих над головой. В таких случаях, честно говоря, мало что можно сделать", — признался он."Адам" также рассказал, что в украинской армии надо все делать самому. В случае ранения не стоит рассчитывать на помощь, надо уметь выкарабкиваться в одиночку. "Никто не будет тебя искать", - поделился наемник.В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника.Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

https://ria.ru/20240228/dnr-1929945699.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929912472.html

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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)