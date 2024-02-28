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В МИД России анонсировали суды над командирами среднего звена ВСУ
В МИД России анонсировали суды над командирами среднего звена ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024
В МИД России анонсировали суды над командирами среднего звена ВСУ
В ближайшее время могут быть созданы условия для судов над командирами среднего звена украинских войск, а следующим этапом – над политическим режимом Украины,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:05
2024-02-28T09:05
2024-02-28T10:56
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В ближайшее время могут быть созданы условия для судов над командирами среднего звена украинских войск, а следующим этапом – над политическим режимом Украины, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее Мирошник заявил, что суды над украинскими военными преступниками уже идут, более 350 человек получили сроки от 12 лет до пожизненного. "Я думаю, что в ближайшее время будут условия для судов, которые определят меру ответственности командирам среднего звена, которые не только выполняли преступные приказы, но и сами давали преступные поручения", - сказал Мирошник. Он отметил, что следующим этапом должен стать суд над политическим режимом, который "обрек свою страну на уничтожение, а людей поставил на грань выживания". "Скорее всего, этот судебный орган будет базироваться на российском уголовном кодексе, но с участием международного сегмента, который добавит прозрачности и обеспечит международное участие в справедливом суде над новым проявлением неонацизма в лице киевского режима", - добавил дипломат. Мирошник подчеркнул, что трибунал для украинских властей "в ощутимых чертах" появится тогда, когда для этого будут соответствующие военные и политические условия. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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в мире, украина, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник
В МИД России анонсировали суды над командирами среднего звена ВСУ
Мирошник: в ближайшее время могут пройти суды над командирами среднего звена ВСУ
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В ближайшее время могут быть созданы условия для судов над командирами среднего звена украинских войск, а следующим этапом – над политическим режимом Украины, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Мирошник заявил, что суды над украинскими военными преступниками уже идут, более 350 человек получили сроки от 12 лет до пожизненного.
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"Я думаю, что в ближайшее время будут условия для судов, которые определят меру ответственности командирам среднего звена, которые не только выполняли преступные приказы, но и сами давали преступные поручения", - сказал Мирошник.
Он отметил, что следующим этапом должен стать суд над политическим режимом, который "обрек свою страну на уничтожение, а людей поставил на грань выживания".
"Скорее всего, этот судебный орган будет базироваться на российском уголовном кодексе, но с участием международного сегмента, который добавит прозрачности и обеспечит международное участие в справедливом суде над новым проявлением неонацизма в лице киевского режима", - добавил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что трибунал для украинских властей "в ощутимых чертах" появится тогда, когда для этого будут соответствующие военные и политические условия.
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