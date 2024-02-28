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Наемник рассказал, как в ВСУ не эвакуируют раненых - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vsu-1929894073.html
Наемник рассказал, как в ВСУ не эвакуируют раненых
Наемник рассказал, как в ВСУ не эвакуируют раненых - РИА Новости, 28.02.2024
Наемник рассказал, как в ВСУ не эвакуируют раненых
Французский наемник, который несколько месяцев назад воевал на стороне Украины, в интервью радиостанция Europe1 заявил, что раненых украинских военных не... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:21
2024-02-28T04:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Французский наемник, который несколько месяцев назад воевал на стороне Украины, в интервью радиостанция Europe1 заявил, что раненых украинских военных не эвакуируют с поля боя. Французский экс-солдат рассказал, что на Украине из-за отсутствия технической поддержки приходится самому чинить технику с помощью скотча и стяжек. Наемник также указал, что, если солдат получит ранение, "никто не придет забрать" его. "Надо уметь эвакуировать раненых самостоятельно... Нужно уметь все делать самому", - констатировал он. Ранее попавшие в плен к силам РФ украинские военные неоднократно жаловались на нехватку медикаментов и отсутствие эвакуации раненых на Украине. В частности, медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказывал, что у них не было техники для эвакуации убитых и раненых. Другой пленный рассказывал об отсутствии в его подразделении даже индивидуальных аптечек. Военный ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что, когда его взяли в плен в Авдеевке, к нему подошел медик и обработал огнестрельное ранение. В Минобороны РФ отмечают, что всем пленным в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь.
https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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украина, россия, авдеевка, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, В мире
Наемник рассказал, как в ВСУ не эвакуируют раненых

Французский наемник: раненых украинских солдат не эвакуируют с поля боя

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Французский наемник, который несколько месяцев назад воевал на стороне Украины, в интервью радиостанция Europe1 заявил, что раненых украинских военных не эвакуируют с поля боя.
Французский экс-солдат рассказал, что на Украине из-за отсутствия технической поддержки приходится самому чинить технику с помощью скотча и стяжек.
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Наемник также указал, что, если солдат получит ранение, "никто не придет забрать" его.
"Надо уметь эвакуировать раненых самостоятельно... Нужно уметь все делать самому", - констатировал он.
Ранее попавшие в плен к силам РФ украинские военные неоднократно жаловались на нехватку медикаментов и отсутствие эвакуации раненых на Украине. В частности, медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказывал, что у них не было техники для эвакуации убитых и раненых. Другой пленный рассказывал об отсутствии в его подразделении даже индивидуальных аптечек. Военный ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что, когда его взяли в плен в Авдеевке, к нему подошел медик и обработал огнестрельное ранение. В Минобороны РФ отмечают, что всем пленным в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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