https://ria.ru/20240228/voennye-1929968154.html

Депутат Госдумы назвал присутствие западных военных на Украине фактом

Депутат Госдумы назвал присутствие западных военных на Украине фактом - РИА Новости, 28.02.2024

Депутат Госдумы назвал присутствие западных военных на Украине фактом

Присутствие западных военных, в том числе на уровне командования, на Украине - это факт, с которым уже давно никто не спорит, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:16

2024-02-28T13:16

2024-02-28T13:16

специальная военная операция на украине

украина

алексей журавлев

нато

госдума рф

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

сергей лавров

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Присутствие западных военных, в том числе на уровне командования, на Украине - это факт, с которым уже давно никто не спорит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину. "Присутствие на Украине западных военных, действительно, факт, с которым давно уже никто не спорит... Более того, речь ведь идет и о командовании, не зря ведь после каждого сообщения о пробитом российским "Кинжалом" подземном бункере в Европе или США вдруг хоронят пару-тройку генералов НАТО, неожиданно скончавшихся, к примеру, "после схода лавины в Альпах" - это чтобы гроб был закрытым", - сказал Журавлев. По словам депутата, известно, что они попадают туда через Польшу и заранее пишут рапорты об увольнении из вооруженных сил Великобритании, Франции или Германии. "Чтобы в случае чего именоваться добровольцами. А правительства разводили бы руками, как это было, когда российским ударом накрыло целое французское подразделение, воевавшее на стороне ВСУ - мол, мы ж не можем препятствовать, если наши граждане вдруг массово кинулись защищать киевский режим", - объяснил он. Журавлев добавил, что против России уже давно выступает весь Североатлантический альянс и думать, что на Западе лишь размышляют о возможной отправке на Украину наземных сил, было бы "крайне беспечно и наивно" Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

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