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На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье - РИА Новости, 28.02.2024
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Туризм
 
14:09 28.02.2024 (обновлено: 17:13 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vladivostok-1929945090.html
На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье
На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье - РИА Новости, 28.02.2024
На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье
в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:09
2024-02-28T17:13
фото
туризм
владивосток
новости - туризм
китай
россия
фото - туризм
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В прошлом году число путешественников из Китая в Приморье выросло более чем в 100 раз, сообщило региональное агентство по туризму. Этому способствовала открывшаяся возможность посещать Россию без виз в составе групп. Сколько гостей приехали во Владивосток и как проводили там время — в фотоленте РИА Новости.
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На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье

Власти Приморья рассказали, что за год турпоток из Китая вырос в 100 раз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В прошлом году число путешественников из Китая в Приморье выросло более чем в 100 раз, сообщило региональное агентство по туризму. Этому способствовала открывшаяся возможность посещать Россию без виз в составе групп. Сколько гостей приехали во Владивосток и как проводили там время в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Китайский туристы охотно приезжают в Россию, прежде всего в приграничные регионы. Если в 2022 году их число в Приморском крае чуть превысило 1200 человек, то в прошлом достигло 129,5 тысяч.

Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке

Китайский туристы охотно приезжают в Россию, прежде всего в приграничные регионы. Если в 2022 году их число в Приморском крае чуть превысило 1200 человек, то в прошлом достигло 129,5 тысяч.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

"Значительный поток гостей из КНР стал для нас приятным событием",— отметила замруководителя агентства по туризму региона Кристина Квинт.

Многие путешественники —около 25 тысяч — въехали по межправительственному соглашению без виз в составе групп. Оно действует с сентября 2023 года.

На фото: китайские туристы у мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.

Китайские туристы у мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке

"Значительный поток гостей из КНР стал для нас приятным событием",— отметила замруководителя агентства по туризму региона Кристина Квинт.

Многие путешественники —около 25 тысяч — въехали по межправительственному соглашению без виз в составе групп. Оно действует с сентября 2023 года.

На фото: китайские туристы у мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В феврале 2024 года, впервые после пандемии, число гостей из Китая превысило турпоток жителей Приморья в соседнюю страну. Многие путешественники из Поднебесной посетили край во время Восточного Нового года. В предпраздничные дни с 1 по 19 февраля границу пересекли 3,7 тысяч китайских туристов в составе 191 группы. В этот же период увидеть новогодние торжества в КНР решили 3,5 тысячи жителей Владивостока.

На фото: китайские туристы едут в кабине фуникулера во Владивостоке.

Китайские туристы едут в кабине фуникулера во Владивостоке

В феврале 2024 года, впервые после пандемии, число гостей из Китая превысило турпоток жителей Приморья в соседнюю страну. Многие путешественники из Поднебесной посетили край во время Восточного Нового года. В предпраздничные дни с 1 по 19 февраля границу пересекли 3,7 тысяч китайских туристов в составе 191 группы. В этот же период увидеть новогодние торжества в КНР решили 3,5 тысячи жителей Владивостока.

На фото: китайские туристы едут в кабине фуникулера во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сейчас между Владивостоком и городами КНР еженедельно выполняется почти 20 рейсов, рассказала замначальника отдела агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак. В период Восточного Нового года 390 гостей из Поднебесной прибыли в регион на самолете, остальные пересекли границу в пунктах пропуска "Краскино" и "Пограничный". Большинство россиян путешествовали по земле - через эти же пункты пропуска.

На фото: китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке.

Китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке

Сейчас между Владивостоком и городами КНР еженедельно выполняется почти 20 рейсов, рассказала замначальника отдела агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак. В период Восточного Нового года 390 гостей из Поднебесной прибыли в регион на самолете, остальные пересекли границу в пунктах пропуска "Краскино" и "Пограничный". Большинство россиян путешествовали по земле - через эти же пункты пропуска.

На фото: китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди китайских гостей было много молодых путешественников и родителей с детьми, рассказали представители приморского турбизнеса. Во Владивостоке путешественники проводили в среднем три-четыре дня и посещали обзорные экскурсии, музеи, океанариум, хоккейные матчи.

На фото: китайские туристы на экскурсии внутри мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.

Китайские туристы на экскурсии внутри мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке

Среди китайских гостей было много молодых путешественников и родителей с детьми, рассказали представители приморского турбизнеса. Во Владивостоке путешественники проводили в среднем три-четыре дня и посещали обзорные экскурсии, музеи, океанариум, хоккейные матчи.

На фото: китайские туристы на экскурсии внутри мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Уже в прошлом году Владивосток начал готовиться к приему гостей из Китая. "Многочисленные группы приезжают в Приморье, гуляют по центральным улицам и совершают "набеги" на местные магазины косметики, ювелирных изделий и продуктов. Бизнес тоже откликнулся: в центре открываются рестораны китайской кухни, а вывески снова дублируются иероглифами", — сообщал портал vl.ru.

На фото: Китайская туристка в ювелирном магазине во Владивостоке.

Китайская туристка в ювелирном магазине торгового дома Зыков во Владивостоке

Уже в прошлом году Владивосток начал готовиться к приему гостей из Китая. "Многочисленные группы приезжают в Приморье, гуляют по центральным улицам и совершают "набеги" на местные магазины косметики, ювелирных изделий и продуктов. Бизнес тоже откликнулся: в центре открываются рестораны китайской кухни, а вывески снова дублируются иероглифами", — сообщал портал vl.ru.

На фото: Китайская туристка в ювелирном магазине во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 7
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2024 году регион планирует удвоить число иностранных гостей и принять около 200 тысяч путешественников. Пик турсезона традиционно придется на период с июня по сентябрь.

На фото: китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке.

Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке

В 2024 году регион планирует удвоить число иностранных гостей и принять около 200 тысяч путешественников. Пик турсезона традиционно придется на период с июня по сентябрь.

На фото: китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
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