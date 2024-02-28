На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье

Власти Приморья рассказали, что за год турпоток из Китая вырос в 100 раз
Китайский туристы охотно приезжают в Россию, прежде всего в приграничные регионы. Если в 2022 году их число в Приморском крае чуть превысило 1200 человек, то в прошлом достигло 129,5 тысяч.
Китайский туристы охотно приезжают в Россию, прежде всего в приграничные регионы. Если в 2022 году их число в Приморском крае чуть превысило 1200 человек, то в прошлом достигло 129,5 тысяч.
"Значительный поток гостей из КНР стал для нас приятным событием",— отметила замруководителя агентства по туризму региона Кристина Квинт.
Многие путешественники —около 25 тысяч — въехали по межправительственному соглашению без виз в составе групп. Оно действует с сентября 2023 года.
На фото: китайские туристы у мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.
"Значительный поток гостей из КНР стал для нас приятным событием",— отметила замруководителя агентства по туризму региона Кристина Квинт.
Многие путешественники —около 25 тысяч — въехали по межправительственному соглашению без виз в составе групп. Оно действует с сентября 2023 года.
На фото: китайские туристы у мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.
В феврале 2024 года, впервые после пандемии, число гостей из Китая превысило турпоток жителей Приморья в соседнюю страну. Многие путешественники из Поднебесной посетили край во время Восточного Нового года. В предпраздничные дни с 1 по 19 февраля границу пересекли 3,7 тысяч китайских туристов в составе 191 группы. В этот же период увидеть новогодние торжества в КНР решили 3,5 тысячи жителей Владивостока.
На фото: китайские туристы едут в кабине фуникулера во Владивостоке.
В феврале 2024 года, впервые после пандемии, число гостей из Китая превысило турпоток жителей Приморья в соседнюю страну. Многие путешественники из Поднебесной посетили край во время Восточного Нового года. В предпраздничные дни с 1 по 19 февраля границу пересекли 3,7 тысяч китайских туристов в составе 191 группы. В этот же период увидеть новогодние торжества в КНР решили 3,5 тысячи жителей Владивостока.
На фото: китайские туристы едут в кабине фуникулера во Владивостоке.
Сейчас между Владивостоком и городами КНР еженедельно выполняется почти 20 рейсов, рассказала замначальника отдела агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак. В период Восточного Нового года 390 гостей из Поднебесной прибыли в регион на самолете, остальные пересекли границу в пунктах пропуска "Краскино" и "Пограничный". Большинство россиян путешествовали по земле - через эти же пункты пропуска.
На фото: китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке.
Сейчас между Владивостоком и городами КНР еженедельно выполняется почти 20 рейсов, рассказала замначальника отдела агентства по туризму Приморского края Юлия Корсак. В период Восточного Нового года 390 гостей из Поднебесной прибыли в регион на самолете, остальные пересекли границу в пунктах пропуска "Краскино" и "Пограничный". Большинство россиян путешествовали по земле - через эти же пункты пропуска.
На фото: китайские туристы на фоне Золотого моста во Владивостоке.
Среди китайских гостей было много молодых путешественников и родителей с детьми, рассказали представители приморского турбизнеса. Во Владивостоке путешественники проводили в среднем три-четыре дня и посещали обзорные экскурсии, музеи, океанариум, хоккейные матчи.
На фото: китайские туристы на экскурсии внутри мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.
Среди китайских гостей было много молодых путешественников и родителей с детьми, рассказали представители приморского турбизнеса. Во Владивостоке путешественники проводили в среднем три-четыре дня и посещали обзорные экскурсии, музеи, океанариум, хоккейные матчи.
На фото: китайские туристы на экскурсии внутри мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.
Уже в прошлом году Владивосток начал готовиться к приему гостей из Китая. "Многочисленные группы приезжают в Приморье, гуляют по центральным улицам и совершают "набеги" на местные магазины косметики, ювелирных изделий и продуктов. Бизнес тоже откликнулся: в центре открываются рестораны китайской кухни, а вывески снова дублируются иероглифами", — сообщал портал vl.ru.
На фото: Китайская туристка в ювелирном магазине во Владивостоке.
Уже в прошлом году Владивосток начал готовиться к приему гостей из Китая. "Многочисленные группы приезжают в Приморье, гуляют по центральным улицам и совершают "набеги" на местные магазины косметики, ювелирных изделий и продуктов. Бизнес тоже откликнулся: в центре открываются рестораны китайской кухни, а вывески снова дублируются иероглифами", — сообщал портал vl.ru.
На фото: Китайская туристка в ювелирном магазине во Владивостоке.
В 2024 году регион планирует удвоить число иностранных гостей и принять около 200 тысяч путешественников. Пик турсезона традиционно придется на период с июня по сентябрь.
На фото: китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке.
В 2024 году регион планирует удвоить число иностранных гостей и принять около 200 тысяч путешественников. Пик турсезона традиционно придется на период с июня по сентябрь.
На фото: китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке.