На каникулы — в Россию! Рекордное число китайских гостей посетило Приморье

"Значительный поток гостей из КНР стал для нас приятным событием",— отметила замруководителя агентства по туризму региона Кристина Квинт.

Многие путешественники —около 25 тысяч — въехали по межправительственному соглашению без виз в составе групп. Оно действует с сентября 2023 года.

На фото: китайские туристы у мемориальной подводной лодки С-56 во Владивостоке.