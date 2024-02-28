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Спецпредставитель КНР посетит Россию и Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 28.02.2024 (обновлено: 11:02 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/vizit-1929919311.html
Спецпредставитель КНР посетит Россию и Украину
Спецпредставитель КНР посетит Россию и Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Спецпредставитель КНР посетит Россию и Украину
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы для содействия политическому решению... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:21
2024-02-28T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
ли хуэй
мао нин
евросоюз
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы для содействия политическому решению украинского кризиса, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского кризиса", - сообщила Мао Нин.Дипломат отметила, что самой неотложной задачей сейчас является восстановление мира. По словам Мао Нин, за прошедшие два года Китай не прекращал усилий по установлению мира и по содействию проведению мирных переговоров."Китай поддерживал глубокое взаимодействие со всеми странами, включая Россию и Украину, играя конструктивную роль в реагировании на кризис", - сказала дипломат.Она также напомнила о позиционном документе Китая по политическому урегулированию украинского кризиса."Китай не был безучастным зрителем, не подливал масла в огонь, не говоря уж о том, чтобы извлекать из этого выгоду. Всё, что мы делали, было направлено на достижение одной цели - достижение консенсуса по прекращению военных действий, прокладывание пути к мирным переговорам", - сказала Мао Нин.Она также отметила, что Китай продолжит играть свою уникальную роль, осуществлять челночную дипломатию, добиваться консенсуса всех сторон, "привносить китайскую мудрость в продвижение политического решения украинского кризиса".Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ,
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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в мире, китай, россия, украина, ли хуэй, мао нин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Ли Хуэй, Мао Нин, Евросоюз
Спецпредставитель КНР посетит Россию и Украину

МИД Китая: спецпредставитель КНР Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию и Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы для содействия политическому решению украинского кризиса, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского кризиса", - сообщила Мао Нин.
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Дипломат отметила, что самой неотложной задачей сейчас является восстановление мира. По словам Мао Нин, за прошедшие два года Китай не прекращал усилий по установлению мира и по содействию проведению мирных переговоров.
"Китай поддерживал глубокое взаимодействие со всеми странами, включая Россию и Украину, играя конструктивную роль в реагировании на кризис", - сказала дипломат.
Она также напомнила о позиционном документе Китая по политическому урегулированию украинского кризиса.
"Китай не был безучастным зрителем, не подливал масла в огонь, не говоря уж о том, чтобы извлекать из этого выгоду. Всё, что мы делали, было направлено на достижение одной цели - достижение консенсуса по прекращению военных действий, прокладывание пути к мирным переговорам", - сказала Мао Нин.
Она также отметила, что Китай продолжит играть свою уникальную роль, осуществлять челночную дипломатию, добиваться консенсуса всех сторон, "привносить китайскую мудрость в продвижение политического решения украинского кризиса".
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Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ,
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