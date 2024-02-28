https://ria.ru/20240228/vino-1929934914.html
В России может подорожать абхазское вино
В России может подорожать абхазское вино - РИА Новости, 28.02.2024
В России может подорожать абхазское вино
Абхазское вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на виноматериал, рассказал РИА Новости главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:09
2024-02-28T11:09
2024-02-28T14:53
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СУХУМ, 28 фев — РИА Новости. Абхазское вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на виноматериал, рассказал РИА Новости главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба. "Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решения по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше", — сказал он, не уточнив, как именно может повыситься стоимость вина.По словам Авидзбы, растут цены на бутылки и пробки, которые винзавод закупает за границей. "Пробки мы закупаем в Португалии, бутылки — в России. И стоимость их постоянно повышается. Поэтому и стоимость конечной продукции увеличивается", — пояснил винодел. Он добавил, что предприятие приостановило работу, потому что дистрибьюторы предупредили, что из-за повышения цен не смогут продавать товар. Решение по отмене акциза абхазские виноделы ожидают в ближайшие десять дней.ООО "Вина и воды Абхазии" — крупнейший поставщик абхазского вина в Россию. Выпускает "Лыхны", "Псоу", "Апсны" и "Чегем".
https://ria.ru/20240112/vino-1920845680.html
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россия, абхазия, общество
Россия, Абхазия, Общество
В России может подорожать абхазское вино
Абхазское вино может подорожать из-за роста акциза на виноматериалы
СУХУМ, 28 фев — РИА Новости. Абхазское вино может подорожать для россиян из-за увеличения акциза на виноматериал, рассказал РИА Новости главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.
"Сейчас на российском рынке распродают остатки прошлой поставки. Но в настоящее время уже на протяжении месяца винзавод стоит. Это связано с 30-процентным увеличением акциза на ввозимый в республику виноматериал. Сейчас мы ждем решения по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше", — сказал он, не уточнив, как именно может повыситься стоимость вина.
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По словам Авидзбы, растут цены на бутылки и пробки, которые винзавод закупает за границей.
"Пробки мы закупаем в Португалии
, бутылки — в России. И стоимость их постоянно повышается. Поэтому и стоимость конечной продукции увеличивается", — пояснил винодел.
Он добавил, что предприятие приостановило работу, потому что дистрибьюторы предупредили, что из-за повышения цен не смогут продавать товар.
Решение по отмене акциза абхазские виноделы ожидают в ближайшие десять дней.
ООО "Вина и воды Абхазии" — крупнейший поставщик абхазского вина в Россию
. Выпускает "Лыхны", "Псоу", "Апсны" и "Чегем".
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