https://ria.ru/20240228/vecherinka-1930070667.html

Суд зарегистрировал иск к Ивлеевой и "Мутабору" из-за "голой" вечеринки

Суд зарегистрировал иск к Ивлеевой и "Мутабору" из-за "голой" вечеринки - РИА Новости, 28.02.2024

Суд зарегистрировал иск к Ивлеевой и "Мутабору" из-за "голой" вечеринки

Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление некой гражданки Лукмановой и гражданина Соколова к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T19:03

2024-02-28T19:03

2024-02-28T19:03

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анастасия ивлеева

московский городской суд

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление некой гражданки Лукмановой и гражданина Соколова к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу "Мутабор" из-за скандальной вечеринки с требованием моральной компенсации в размере двух рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал исковые материалы по иску Лукмановой О.А, Соколова А.В. к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне, ООО "Арт Центр" о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля в пользу каждого истца", - сказали в суде. Данный иск является самым минимальным по исковым требованиям к Ивлеевой и клубу. Кроме этого, в марте Лефортовский суд начнет по существу рассматривать иск активиста из Тюмени Юрия Рябцева, он также был оскорблен проведением "голой вечеринки" и требует от "Мутабора" компенсацию морального вреда в размере 1 миллиарда рублей. Однако он готов пойти на мировое соглашение, если руководство клуба сделает льготное посещение для участников СВО и малоимущих граждан. Пока ни один истец, потребовавший компенсации из-за вечеринки в "Мутаборе", не добился успеха. Так, Таганский суд Москвы 16 февраля отклонил иск к компании МТС на 1 миллиард долларов - это единственное на данный момент заявление, которое уже рассмотрел суд. Десятого января столичный суд признал ООО "Арт-центр" виновным по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и на 90 суток приостановил работу клуба. Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. По решению суда, отсчитывают срок с 27 декабря 2023 года. Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр", идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой. Решение о приостановке работы было обжаловано. Позже Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе и отклонил жалобу представителей "Мутабора". Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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происшествия, москва, тюмень, анастасия ивлеева, московский городской суд, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), филипп киркоров, "голая вечеринка"