https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088697.html

Госдеп заявил, что США не будут отправлять войска на Украину

Госдеп заявил, что США не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 28.02.2024

Госдеп заявил, что США не будут отправлять войска на Украину

Каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, у США таких намерений нет, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:30

2024-02-28T21:30

2024-02-28T21:53

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, у США таких намерений нет, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер."Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет", - заявил Миллер на брифинге.Так он ответил на просьбу корреспондента РИА Новости оценить публикации в западной прессе о том, что США якобы поддержали бы отправку европейскими странами военных на Украину.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, олаф шольц, россия, эммануэль макрон, нато, евросоюз, борис писториус