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Премьер Франции допустил отправку военных для защиты границ Украины - РИА Новости, 28.02.2024
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21:19 28.02.2024 (обновлено: 22:03 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088058.html
Премьер Франции допустил отправку военных для защиты границ Украины
Премьер Франции допустил отправку военных для защиты границ Украины - РИА Новости, 28.02.2024
Премьер Франции допустил отправку военных для защиты границ Украины
Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины, заявил премьер-министр республики Габриэль Атталь на заседании сената, которое... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:19
2024-02-28T22:03
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ПАРИЖ, 28 фев — РИА Новости. Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины, заявил премьер-министр республики Габриэль Атталь на заседании сената, которое транслировалось на сайте госоргана."Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой "земля — воздух" или защитой ряда границ", — сказал он.Чиновник также отметил, что страны ЕС решили пойти дальше в вопросе поставок вооружений ВСУ из-за "российской угрозы"."Может ли президент со всей ответственностью заявить, что из принципа исключает некоторые перспективы? Я так не думаю", — добавил Атталь, тем самым попытавшись защитить Эммануэля Макрона, подвергшегося жесткой критике внутри страны после своих заявлений.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.Накануне вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, олаф шольц, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, стефан сежурне
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Стефан Сежурне
Премьер Франции допустил отправку военных для защиты границ Украины

Атталь: французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 фев — РИА Новости. Французские военные могли бы обеспечивать безопасность границ Украины, заявил премьер-министр республики Габриэль Атталь на заседании сената, которое транслировалось на сайте госоргана.
"Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой "земля — воздух" или защитой ряда границ", — сказал он.
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Чиновник также отметил, что страны ЕС решили пойти дальше в вопросе поставок вооружений ВСУ из-за "российской угрозы".
"Может ли президент со всей ответственностью заявить, что из принципа исключает некоторые перспективы? Я так не думаю", — добавил Атталь, тем самым попытавшись защитить Эммануэля Макрона, подвергшегося жесткой критике внутри страны после своих заявлений.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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На следующий день власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов в бывшую советскую республику не идет.
Накануне вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, отметил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальОлаф ШольцЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныСтефан Сежурне
 
 
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