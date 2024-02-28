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Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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21:04 28.02.2024 (обновлено: 23:06 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930086261.html
Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину
Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил в среду отдельное видеобращение, в котором снова заявил: НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:04
2024-02-28T23:06
в мире
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олаф шольц
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил в среду отдельное видеобращение, в котором снова заявил: НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину."НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!" - заявил Шольц в обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х.Кроме того, канцлер сообщил, что Германия вместе со своими союзниками работает над увеличением помощи Украине."Что наиболее срочно сейчас нужно... украинской армии, это больше боеприпасов и больше вооружений, прежде всего ПВО. За это я активно агитировал (в разговорах - ред.) с нашими партнерами в прошедшие недели. Многие поняли это. Вместе мы прилагаем усилия для увеличения объемов поддержки Украины", - добавил Шольц.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, нато, россия, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, борис писториус, евросоюз
В мире, Украина, НАТО, Россия, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Борис Писториус, Евросоюз
Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что немецких солдат не будут отправлять на Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил в среду отдельное видеобращение, в котором снова заявил: НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецкие военнослужащие не будут отправлены на Украину.
"НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! И могу прямо сказать: как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих вооруженный сил Германии на Украину!" - заявил Шольц в обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Х.
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Кроме того, канцлер сообщил, что Германия вместе со своими союзниками работает над увеличением помощи Украине.
"Что наиболее срочно сейчас нужно... украинской армии, это больше боеприпасов и больше вооружений, прежде всего ПВО. За это я активно агитировал (в разговорах - ред.) с нашими партнерами в прошедшие недели. Многие поняли это. Вместе мы прилагаем усилия для увеличения объемов поддержки Украины", - добавил Шольц.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаНАТОРоссияГерманияОлаф ШольцЭммануэль МакронБорис ПисториусЕвросоюз
 
 
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