https://ria.ru/20240228/ukraina-1930080325.html

Госпогранслужба Украины заявила о задержании мужчин на пути в Румынию

Госпогранслужба Украины заявила о задержании мужчин на пути в Румынию - РИА Новости, 28.02.2024

Госпогранслужба Украины заявила о задержании мужчин на пути в Румынию

Госпогранслужба Украины в среду сообщила о задержании мужчин, которые пытались попасть в Румынию якобы на похороны бабушки, утверждается, что при этом имени и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:07

2024-02-28T20:07

2024-02-28T20:07

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румыния

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Госпогранслужба Украины в среду сообщила о задержании мужчин, которые пытались попасть в Румынию якобы на похороны бабушки, утверждается, что при этом имени и адреса родственницы они не знали. "На одном из контрольных постов Закарпатья пограничники остановили автомобиль, водитель которого утверждал, что везет пассажиров на похороны бабушки. Пассажиры факта "смерти" бабушки не отрицали, еще и поминальные венки продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали. Выяснилось, что пассажиры заплатили водителю по 2000 долларов, чтобы попасть в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным погранслужбы, легенду о похоронах придумали перевозчики. В настоящее время оперативники устанавливают круг лиц, причастных к нарушению. Количество задержанных при этом не называется. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

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в мире, украина, румыния, владимир зеленский