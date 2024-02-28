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В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929999069.html
В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине
В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине
Западные страны начали процесс легализации на территории Украины своих военных, которые фактически присутствуют там с 2014 года, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:51
2024-02-28T14:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
эммануэль макрон
мария захарова
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Западные страны начали процесс легализации на территории Украины своих военных, которые фактически присутствуют там с 2014 года, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. Ранее Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину. Позднее Bild опубликовал материал о западных военных на Украине. По данным немецкого издания, состоящие на действительной службе военные там действительно есть, но их число невелико. "Присутствие иностранных спецслужб и западных военных на территории Украины после госпереворота в 2014 году не является ни для кого секретом, а после начала СВО они и вовсе перестали скрываться. Поэтому сейчас в западной прессе и через высказывания политиков это факт легализуется", - сказал Барбашов. По его словам, сейчас звучат предложения ввести на территорию Украины войска НАТО, но многие страны отказываются, ссылаясь на то, что это приведет к недопустимому уровню эскалации конфликта с Россией. "Поэтому те страны, которые уже давно послали своих военных на территорию Украины, этот факт легализуют, пытаясь показать, мол, смотрите, мы послали туда военных и никакой эскалации с Россией не произошло. Таким образом, они открывают окошко Овертона и морально готовят европейские страны, что придется послать своих военных на территорию Украины, потому что без их присутствия украинская армия уже не вытягивает и находится на грани поражения", - сказал депутат. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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украина, россия, херсонская область , эммануэль макрон, мария захарова, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Эммануэль Макрон, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсонской области рассказали о легализации западных военных на Украине

Барбашов: Запад начал процесс легализации своих военных на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Западные страны начали процесс легализации на территории Украины своих военных, которые фактически присутствуют там с 2014 года, заявил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
Ранее Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину. Позднее Bild опубликовал материал о западных военных на Украине. По данным немецкого издания, состоящие на действительной службе военные там действительно есть, но их число невелико.
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"Присутствие иностранных спецслужб и западных военных на территории Украины после госпереворота в 2014 году не является ни для кого секретом, а после начала СВО они и вовсе перестали скрываться. Поэтому сейчас в западной прессе и через высказывания политиков это факт легализуется", - сказал Барбашов.
По его словам, сейчас звучат предложения ввести на территорию Украины войска НАТО, но многие страны отказываются, ссылаясь на то, что это приведет к недопустимому уровню эскалации конфликта с Россией.
"Поэтому те страны, которые уже давно послали своих военных на территорию Украины, этот факт легализуют, пытаясь показать, мол, смотрите, мы послали туда военных и никакой эскалации с Россией не произошло. Таким образом, они открывают окошко Овертона и морально готовят европейские страны, что придется послать своих военных на территорию Украины, потому что без их присутствия украинская армия уже не вытягивает и находится на грани поражения", - сказал депутат.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская областьЭммануэль МакронМария ЗахароваНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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