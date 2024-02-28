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Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929978780.html
Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину
Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину
ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, комментируя дискуссии о вводе войск стран Запада на Украину. Об РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:48
2024-02-28T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, комментируя дискуссии о вводе войск стран Запада на Украину. Об этом пишет издание Bild. "Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты", — сказал он. Кличко также пожаловался, что мир "бросает Украину" и не дает достаточно оружия для защиты. Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929968500.html
https://ria.ru/20240228/klichko-1929936644.html
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в мире, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО
Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину

Кличко заявил, что Украине нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, комментируя дискуссии о вводе войск стран Запада на Украину. Об этом пишет издание Bild.

"Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Кличко также пожаловался, что мир "бросает Украину" и не дает достаточно оружия для защиты.

Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.

Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТО
 
 
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