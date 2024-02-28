Кличко неожиданно высказался об идее отправки войск на Украину
Кличко заявил, что Украине нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО, заявил Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, комментируя дискуссии о вводе войск стран Запада на Украину. Об этом пишет издание Bild.
"Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты", — сказал он.
"Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты", — сказал он.
Кличко также пожаловался, что мир "бросает Украину" и не дает достаточно оружия для защиты.
Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.