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Каллас заявила, что переброску войск на Украину детально не обсуждали - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929977727.html
Каллас заявила, что переброску войск на Украину детально не обсуждали
Каллас заявила, что переброску войск на Украину детально не обсуждали - РИА Новости, 28.02.2024
Каллас заявила, что переброску войск на Украину детально не обсуждали
Тема переброски войск стран Запада на Украину не обсуждалась в качестве конкретного предложения, сообщила в среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:45
2024-02-28T13:45
специальная военная операция на украине
украина
кайя каллас
нато
франция
эммануэль макрон
в мире
вооруженные силы украины
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Тема переброски войск стран Запада на Украину не обсуждалась в качестве конкретного предложения, сообщила в среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "На самом деле речь не шла о переброске войск, это не было предложением. Возможно, что-то потерялось при переводе. Это сейчас не является темой переговоров. Сама Эстония за два года не обсуждала возможность отправить войска на Украину, так как наша страна исходит из того, о чем просят украинцы", - сказала Каллас изданию Postimees. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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украина, кайя каллас, нато, франция, эммануэль макрон, в мире, вооруженные силы украины, эстония
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кайя Каллас, НАТО, Франция, Эммануэль Макрон, В мире, Вооруженные силы Украины, Эстония
Каллас заявила, что переброску войск на Украину детально не обсуждали

Каллас: переброска НАТО на Украину не обсуждалась как конкретное предложение

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Тема переброски войск стран Запада на Украину не обсуждалась в качестве конкретного предложения, сообщила в среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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"На самом деле речь не шла о переброске войск, это не было предложением. Возможно, что-то потерялось при переводе. Это сейчас не является темой переговоров. Сама Эстония за два года не обсуждала возможность отправить войска на Украину, так как наша страна исходит из того, о чем просят украинцы", - сказала Каллас изданию Postimees.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКайя КалласНАТОФранцияЭммануэль МакронВ миреВооруженные силы УкраиныЭстония
 
 
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