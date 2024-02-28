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Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929968500.html
Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину
Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину
"Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:17
2024-02-28T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
польша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. НАТО не пойдет на прямую конфронтацию с Россией, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Fakt, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на Украину. "Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он. По его мнению, ни у одной страны НАТО для такого шага нет политической воли, наоборот, представители крупнейших государств недвусмысленно и неоднократно повторяли и повторяют, что этот вариант не рассматривается. Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html
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в мире, россия, украина, нато, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Польша
Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

Генерал Пацек о войсках ЕС на Украине: НАТО не решится на войну с Россией

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. НАТО не пойдет на прямую конфронтацию с Россией, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Fakt, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на Украину.

"Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он.
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По его мнению, ни у одной страны НАТО для такого шага нет политической воли, наоборот, представители крупнейших государств недвусмысленно и неоднократно повторяли и повторяют, что этот вариант не рассматривается.

Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.

Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОПольша
 
 
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