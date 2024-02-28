Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину
Генерал Пацек о войсках ЕС на Украине: НАТО не решится на войну с Россией
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. НАТО не пойдет на прямую конфронтацию с Россией, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Fakt, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на Украину.
"Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он.
"Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он.
По его мнению, ни у одной страны НАТО для такого шага нет политической воли, наоборот, представители крупнейших государств недвусмысленно и неоднократно повторяли и повторяют, что этот вариант не рассматривается.
Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>