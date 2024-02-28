https://ria.ru/20240228/ukraina-1929968500.html

Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 28.02.2024

Польский генерал отреагировал на слова Макрона об отправке войск на Украину

"Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:17

2024-02-28T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. НАТО не пойдет на прямую конфронтацию с Россией, заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью изданию Fakt, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на Украину. "Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято", — сказал он. По его мнению, ни у одной страны НАТО для такого шага нет политической воли, наоборот, представители крупнейших государств недвусмысленно и неоднократно повторяли и повторяют, что этот вариант не рассматривается. Накануне Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html

https://ria.ru/20240228/klichko-1929936644.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато, польша