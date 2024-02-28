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На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929965656.html
На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт
На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2024
На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт
На Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции, эти подразделения, в частности, изучают театр военных действий и тактику ВС РФ, а также... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:07
2024-02-28T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
игорь коротченко
украина
сша
великобритания
нато
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции, эти подразделения, в частности, изучают театр военных действий и тактику ВС РФ, а также оказывают содействие украинской военной разведке, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как сообщило ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, на Украине присутствуют подразделения специального назначения стран Запада. "Из целого ряда источников известно, что военнослужащие сил специальных операций целого ряда стран НАТО присутствуют и ведут активную деятельность на территории Украины. В первую очередь, это относится к спецподразделениям таких стран, как США, Великобритания и Франция", - рассказал Коротченко. "Освоение нового театра военных действий, изучение опыта боевых действий применительно к тактике, которую используют Вооруженные силы России, оказание содействие главному управлению разведки минобороны Украины и его диверсионным подразделениям в отработке и совершенствовании навыков проведения соответствующих операций", - перечислил он основные задачи спецподразделений Запада на Украине. Кроме того, отметил аналитик, западный спецназ на Украине ведет радиоэлектронную разведку против ВС РФ и техническое обеспечение соответствующих операций украинской стороны. Коротченко подчеркнул, что "все указанные комплексы задач выполняются на Украине кадровыми военными США, Британии и Франции". Аналитик добавил, что подразделения сил специальных операций США и Великобритании также находятся на территории ряда прибалтийских государств, в частности, Литвы и Латвии, где занимаются примерно аналогичными задачами.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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безопасность, россия, игорь коротченко, украина, сша, великобритания, нато, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Игорь Коротченко, Украина, США, Великобритания, НАТО, Франция, Вооруженные силы Украины
На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт

Коротченко: на Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции, эти подразделения, в частности, изучают театр военных действий и тактику ВС РФ, а также оказывают содействие украинской военной разведке, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как сообщило ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, на Украине присутствуют подразделения специального назначения стран Запада.
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"Из целого ряда источников известно, что военнослужащие сил специальных операций целого ряда стран НАТО присутствуют и ведут активную деятельность на территории Украины. В первую очередь, это относится к спецподразделениям таких стран, как США, Великобритания и Франция", - рассказал Коротченко.
"Освоение нового театра военных действий, изучение опыта боевых действий применительно к тактике, которую используют Вооруженные силы России, оказание содействие главному управлению разведки минобороны Украины и его диверсионным подразделениям в отработке и совершенствовании навыков проведения соответствующих операций", - перечислил он основные задачи спецподразделений Запада на Украине. Кроме того, отметил аналитик, западный спецназ на Украине ведет радиоэлектронную разведку против ВС РФ и техническое обеспечение соответствующих операций украинской стороны. Коротченко подчеркнул, что "все указанные комплексы задач выполняются на Украине кадровыми военными США, Британии и Франции".
Аналитик добавил, что подразделения сил специальных операций США и Великобритании также находятся на территории ряда прибалтийских государств, в частности, Литвы и Латвии, где занимаются примерно аналогичными задачами.
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Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияИгорь КоротченкоУкраинаСШАВеликобританияНАТОФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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