https://ria.ru/20240228/ukraina-1929965656.html

На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт

На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2024

На Украине действует кадровый спецназ стран Запада, считает эксперт

На Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции, эти подразделения, в частности, изучают театр военных действий и тактику ВС РФ, а также... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:07

2024-02-28T13:07

2024-02-28T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

игорь коротченко

украина

сша

великобритания

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932897_0:0:2585:1454_1920x0_80_0_0_c365a0dbfe2619ae26efe3f38c58aa37.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. На Украине действует кадровый спецназ США, Великобритании и Франции, эти подразделения, в частности, изучают театр военных действий и тактику ВС РФ, а также оказывают содействие украинской военной разведке, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как сообщило ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, на Украине присутствуют подразделения специального назначения стран Запада. "Из целого ряда источников известно, что военнослужащие сил специальных операций целого ряда стран НАТО присутствуют и ведут активную деятельность на территории Украины. В первую очередь, это относится к спецподразделениям таких стран, как США, Великобритания и Франция", - рассказал Коротченко. "Освоение нового театра военных действий, изучение опыта боевых действий применительно к тактике, которую используют Вооруженные силы России, оказание содействие главному управлению разведки минобороны Украины и его диверсионным подразделениям в отработке и совершенствовании навыков проведения соответствующих операций", - перечислил он основные задачи спецподразделений Запада на Украине. Кроме того, отметил аналитик, западный спецназ на Украине ведет радиоэлектронную разведку против ВС РФ и техническое обеспечение соответствующих операций украинской стороны. Коротченко подчеркнул, что "все указанные комплексы задач выполняются на Украине кадровыми военными США, Британии и Франции". Аналитик добавил, что подразделения сил специальных операций США и Великобритании также находятся на территории ряда прибалтийских государств, в частности, Литвы и Латвии, где занимаются примерно аналогичными задачами.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240228/nato-1929959763.html

россия

украина

сша

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, игорь коротченко, украина, сша, великобритания, нато, франция, вооруженные силы украины