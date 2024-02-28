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Эксперт оценил возможность присутствия западного спецназа на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929922630.html
Эксперт оценил возможность присутствия западного спецназа на Украине
Эксперт оценил возможность присутствия западного спецназа на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Эксперт оценил возможность присутствия западного спецназа на Украине
На Украине могут находиться действующие западные военные специалисты, но они вряд ли участвуют в боях, в отличие от бывших военных, которые перешли в разряд... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:33
2024-02-28T10:33
специальная военная операция на украине
украина
эммануэль макрон
андрей суздальцев
габриэль атталь
россия
франция
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине могут находиться действующие западные военные специалисты, но они вряд ли участвуют в боях, в отличие от бывших военных, которые перешли в разряд наемников, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине. О присутствии западного спецназа в стране изданию сообщил неназванный европейский чиновник. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину. "Может быть любая картина. Я думаю, что там все варианты есть - это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наемников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться, потому что им нужно перенимать опыт. Это обычное дело. Сомнительно (что они участвуют в боевых действиях), они наблюдатели, а отставники, которые наемники, участвуют", - сказал эксперт. По его словам, спецназ "классического формата" в Европе сохранился только у Британии и Франции. Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Газета цитировала европейского высокопоставленного военного чиновника, который заявил, что "все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально". Чиновник добавил, что заявление Макрона было направлено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Россией. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html
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украина, эммануэль макрон, андрей суздальцев, габриэль атталь, россия, франция, высшая школа экономики (вшэ)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эммануэль Макрон, Андрей Суздальцев, Габриэль Атталь, Россия, Франция, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт оценил возможность присутствия западного спецназа на Украине

Суздальцев: на Украине могут быть западные военные, не участвующие в боях

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине могут находиться действующие западные военные специалисты, но они вряд ли участвуют в боях, в отличие от бывших военных, которые перешли в разряд наемников, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине.
О присутствии западного спецназа в стране изданию сообщил неназванный европейский чиновник. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину.
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"Может быть любая картина. Я думаю, что там все варианты есть - это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наемников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться, потому что им нужно перенимать опыт. Это обычное дело. Сомнительно (что они участвуют в боевых действиях), они наблюдатели, а отставники, которые наемники, участвуют", - сказал эксперт.
По его словам, спецназ "классического формата" в Европе сохранился только у Британии и Франции.
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Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Газета цитировала европейского высокопоставленного военного чиновника, который заявил, что "все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально". Чиновник добавил, что заявление Макрона было направлено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Россией.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЭммануэль МакронАндрей СуздальцевГабриэль АттальРоссияФранцияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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