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В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html
В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина
В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина - РИА Новости, 28.02.2024
В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина
Президент России Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине, написал в соцсети X американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. "Мы... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:58
2024-02-28T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
сша
рон джонсон
украина
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине, написал в соцсети X американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. "Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — написал он. По мнению сенатора, США должны прекратить ослаблять самих себя расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки Киеву оружия и боеприпасов.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
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в мире, сша, рон джонсон, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Рон Джонсон, Украина, Владимир Путин
В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина

Сенатор Джонсон заявил, что Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине, написал в соцсети X американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

"Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — написал он.
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По мнению сенатора, США должны прекратить ослаблять самих себя расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом.

Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки Киеву оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРон ДжонсонУкраинаВладимир Путин
 
 
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