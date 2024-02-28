В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина
Сенатор Джонсон заявил, что Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине, написал в соцсети X американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
"Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — написал он.
"Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — написал он.
По мнению сенатора, США должны прекратить ослаблять самих себя расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки Киеву оружия и боеприпасов.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки Киеву оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.