https://ria.ru/20240228/ukraina-1929916544.html

В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина

В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина - РИА Новости, 28.02.2024

В конгрессе США забили тревогу из-за шага Путина

Президент России Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине, написал в соцсети X американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. "Мы... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:58

2024-02-28T09:58

2024-02-28T09:58

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не проиграет конфликт на Украине, написал в соцсети X американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. "Мы должны смотреть в лицо реальности. Путин не проиграет эту войну. Военная машина России только растет", — написал он. По мнению сенатора, США должны прекратить ослаблять самих себя расходами, приводящими к дефициту бюджета, открытыми границами и войной с ископаемым топливом. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки Киеву оружия и боеприпасов.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

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в мире, сша, рон джонсон, украина, владимир путин