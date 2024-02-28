https://ria.ru/20240228/ukraina-1929913419.html
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат - РИА Новости, 28.02.2024
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат
Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:41
2024-02-28T09:41
2024-02-28T10:55
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие. "Я сильно сомневаюсь в том, что Запад готов их защищать бесконечно", — сказал Мирошник. По его мнению, за следующие несколько лет ситуация "достаточно сильно" поменяется и в отношении Зеленского, и в "возглавляемого им киевского режима". "Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - указал дипломат. Мирошник подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты". "Мы уже сейчас видим, что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах - это только начало", - отметил он. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир зеленский, родион мирошник, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Украина, В мире
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат
Мирошник: Запад не готов бесконечно защищать Зеленского и возглавляемый им режим
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил в интервью РИА Новости, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.
"Даже если Киев против". ЦРУ указало на главную цель
"Я сильно сомневаюсь в том, что Запад готов их защищать бесконечно", — сказал Мирошник.
По его мнению, за следующие несколько лет ситуация "достаточно сильно" поменяется и в отношении Зеленского, и в "возглавляемого им киевского режима".
"Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США
и Евросоюза – ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - указал дипломат.
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
Мирошник подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты".
"Мы уже сейчас видим, что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах - это только начало", - отметил он.
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