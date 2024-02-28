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Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 28.02.2024 (обновлено: 10:55 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929913419.html
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат - РИА Новости, 28.02.2024
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат
Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:41
2024-02-28T10:55
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
родион мирошник
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие. "Я сильно сомневаюсь в том, что Запад готов их защищать бесконечно", — сказал Мирошник. По его мнению, за следующие несколько лет ситуация "достаточно сильно" поменяется и в отношении Зеленского, и в "возглавляемого им киевского режима". "Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - указал дипломат. Мирошник подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты". "Мы уже сейчас видим, что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах - это только начало", - отметил он. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника &gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/tsru-1929847326.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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сша, владимир зеленский, родион мирошник, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Украина, В мире
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат

Мирошник: Запад не готов бесконечно защищать Зеленского и возглавляемый им режим

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие.
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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"Я сильно сомневаюсь в том, что Запад готов их защищать бесконечно", — сказал Мирошник.
По его мнению, за следующие несколько лет ситуация "достаточно сильно" поменяется и в отношении Зеленского, и в "возглавляемого им киевского режима".
"Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - указал дипломат.
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Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
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Мирошник подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты".
"Мы уже сейчас видим, что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах - это только начало", - отметил он.
Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВладимир ЗеленскийРодион МирошникУкраинаВ мире
 
 
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