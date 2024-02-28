https://ria.ru/20240228/ukraina-1929913419.html

Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат

Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат - РИА Новости, 28.02.2024

Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат

Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:41

2024-02-28T09:41

2024-02-28T10:55

специальная военная операция на украине

сша

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Киевский режим, в том числе Владимир Зеленский, обязательно окажется под судом, Запад вряд ли готов защищать всех бесконечно, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие. "Я сильно сомневаюсь в том, что Запад готов их защищать бесконечно", — сказал Мирошник. По его мнению, за следующие несколько лет ситуация "достаточно сильно" поменяется и в отношении Зеленского, и в "возглавляемого им киевского режима". "Тенденции видны уже сейчас. Геополитические интересы (США и Евросоюза – ред.) в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше. Они обязательно окажутся под судом. Прятаться где-то далеко и не иметь возможности напоминать о себе для таких людей, как Зеленский, наверное, даже хуже пожизненного срока", - указал дипломат. Мирошник подчеркнул, что на Западе "сидят прагматики", которые не привыкли делать ставки на "заведомо проигрышные проекты". "Мы уже сейчас видим, что наступают серьезные перебои с поставками вооружения, выделением денег, начинаются брожения в элитах - это только начало", - отметил он. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>

https://ria.ru/20240228/tsru-1929847326.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, владимир зеленский, родион мирошник, украина, в мире