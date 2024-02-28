https://ria.ru/20240228/ukraina-1929912472.html

Дипломат рассказал, как Киев вербует наемников в ВСУ

Дипломат рассказал, как Киев вербует наемников в ВСУ - РИА Новости, 28.02.2024

Дипломат рассказал, как Киев вербует наемников в ВСУ

Попытки Киева решить проблему недостатка живой силы на поле боя за счет иностранных наемников провалились, их рекрутинг через диппредставительства неэффективен, РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:32

2024-02-28T09:32

2024-02-28T10:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Попытки Киева решить проблему недостатка живой силы на поле боя за счет иностранных наемников провалились, их рекрутинг через диппредставительства неэффективен, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Они (украинцы — ред.) публикуют прямо на ресурсах своих представительств инструкции, как стать наемником, заключить контракт и поехать воевать на Украину. Это прямое нарушение международных канонов дипломатической и консульской деятельности, но тем не менее в целом ряде стран на это закрывают глаза, и украинские загранпредставительства работают как рекрутинговые центры. Правда, на сегодняшний день эта деятельность не особенно эффективна", - сказал Мирошник. Дипломат отметил, что схема сбора, подготовки и доставки наемников на Украину чаще всего строится через частные военные кампании. На Украине, по его словам, их засветилось около десятка, в частности, European Security Academy, и целого ряда других. Во-первых, подчеркнул Мирошник, рекрутинг наемников через диппредставительства неэффективен потому, что "утилизация на фронте своего населения обходится гораздо дешевле". "Во-вторых, изменилось отношение самих наемников к участию в боевых действиях против российской армии, потому что здесь совершенно другой характер военных действий нежели чем в Сирии, Ираке или других горячих точках, где заказчиками их услуг выступают англосаксы", — указал дипломат. "Там есть договорняки, есть пиетет к "белому человеку", а здесь этого нет. Тут идет бескомпромиссная битва и участь наемников, если они попадают в поле действия наших военных, скажем мягко, незавидна. Поэтому изначальные попытки решить проблему недостатка живой силы на поле боя с украинской стороны за счет наемников провалились", — добавил он. "Сейчас в Киеве уже звучат инициативы о наборе наемников из африканских государств, развивающихся стран, территорий, где продолжаются многолетние войны, но идти умирать за чужие интересы на Украине там тоже не особо стремятся", - заключил Мирошник. Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>

https://ria.ru/20240222/vsu-1929081385.html

https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)