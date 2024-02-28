Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина
Такер Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина
Американский журналист Такер Карлсон . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За смертью Алексея Навального может стоять Украина, допустил американский журналист Такер Карлсон в эфире на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
Ведущий подкаста заявил, что за смертью Навального могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в рамках конфликта с Россией.
"Они убили дочь (Александра) Дугина... Да, это возможно", - отметил Карлсон.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.