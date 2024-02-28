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Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина - РИА Новости, 28.02.2024
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07:38 28.02.2024 (обновлено: 07:57 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929902830.html
Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина
Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина - РИА Новости, 28.02.2024
Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина
За смертью Алексея Навального может стоять Украина, допустил американский журналист Такер Карлсон в эфире на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:38
2024-02-28T07:57
в мире
украина
такер карлсон
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За смертью Алексея Навального может стоять Украина, допустил американский журналист Такер Карлсон в эфире на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.Ведущий подкаста заявил, что за смертью Навального могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в рамках конфликта с Россией."Они убили дочь (Александра) Дугина... Да, это возможно", - отметил Карлсон.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240226/obmen-1929644162.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928982792.html
https://ria.ru/20240227/navalnyy-1929780472.html
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в мире, украина, такер карлсон
В мире, Украина, Такер Карлсон
Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина

Такер Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За смертью Алексея Навального может стоять Украина, допустил американский журналист Такер Карлсон в эфире на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
Ведущий подкаста заявил, что за смертью Навального могут стоять "украинцы", поскольку это может принести им выгоду в рамках конфликта с Россией.
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"Они убили дочь (Александра) Дугина... Да, это возможно", - отметил Карлсон.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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