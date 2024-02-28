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Минобороны Канады не планирует отправлять войска на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
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06:30 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929899788.html
Минобороны Канады не планирует отправлять войска на Украину
Минобороны Канады не планирует отправлять войска на Украину - РИА Новости, 28.02.2024
Минобороны Канады не планирует отправлять войска на Украину
У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны Диана Эбади. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:30
2024-02-28T06:30
украина
россия
канада
эммануэль макрон
христя фриланд
нато
евросоюз
габриэль атталь
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны Диана Эбади. Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд не ответила на вопрос, готова ли страна отправлять военных на Украину, заявив, что канадские власти поддерживают Киев обучением и другой помощью. "Как член НАТО Канада не имеет планов размещать боевые части на Украине", - приводит издание Toronto Star слова Эбади. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
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украина, россия, канада, эммануэль макрон, христя фриланд, нато, евросоюз, габриэль атталь, в мире
Украина, Россия, Канада, Эммануэль Макрон, Христя Фриланд, НАТО, Евросоюз, Габриэль Атталь, В мире
Минобороны Канады не планирует отправлять войска на Украину

Минобороны Канады: Оттава не планирует отправлять войска на Украину

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У Канады нет планов отправлять войска на Украину, заявила представительница министра обороны Диана Эбади.
Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд не ответила на вопрос, готова ли страна отправлять военных на Украину, заявив, что канадские власти поддерживают Киев обучением и другой помощью.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
"Как член НАТО Канада не имеет планов размещать боевые части на Украине", - приводит издание Toronto Star слова Эбади.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
26 февраля, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
 
УкраинаРоссияКанадаЭммануэль МакронХристя ФриландНАТОЕвросоюзГабриэль АттальВ мире
 
 
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