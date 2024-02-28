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В МИД России назвали признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами вопросом времени - РИА Новости, 28.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:54 28.02.2024 (обновлено: 10:57 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929897779.html
В МИД России назвали признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами вопросом времени
В МИД России назвали признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами вопросом времени - РИА Новости, 28.02.2024
В МИД России назвали признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами вопросом времени
Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:54
2024-02-28T10:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус — вопрос времени, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно", — сказал Мирошник. Дипломат отметил, что для признания их террористическими на международном уровне необходим политический международный консенсус с "фактическими заказчиками и координаторами их преступлений". &quot;Пока у них есть заказчики в лице англосаксов, американцев и Евросоюза, которые легализуют их деятельность, на международном уровне это сделать проблематично. На российском — возможно&quot;, — добавил Мирошник.По его мнению, статус таких организаций — вопрос времени."Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания. Нет смысла прощать те преступления, которые они уже совершили и еще могут совершить. Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооруженному подразделению, существующему в международном правовом поле", — заключил дипломат.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Как отмечал Дмитрий Песков, необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим.Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника &gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, В мире
В МИД России назвали признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами вопросом времени

Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

© AP Photo / Hanna ArhirovaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус — вопрос времени, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно", — сказал Мирошник.
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Дипломат отметил, что для признания их террористическими на международном уровне необходим политический международный консенсус с "фактическими заказчиками и координаторами их преступлений".
«

"Пока у них есть заказчики в лице англосаксов, американцев и Евросоюза, которые легализуют их деятельность, на международном уровне это сделать проблематично. На российском — возможно", — добавил Мирошник.

По его мнению, статус таких организаций — вопрос времени.
"Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания. Нет смысла прощать те преступления, которые они уже совершили и еще могут совершить. Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооруженному подразделению, существующему в международном правовом поле", — заключил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Как отмечал Дмитрий Песков, необходимо добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые с 2014 года совершает киевский режим.
Читайте полный текст интервью Родиона Мирошника >>
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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