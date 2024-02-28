Западный спецназ уже присутствует на Украине, пишут СМИ
FT: европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Неназванный европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине, пишет Financial Times.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
"Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально", — цитирует газета европейского высокопоставленного военного чиновника.
Чиновник добавил, что заявление Макрона было направлено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Россией.
Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, глава МИД Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.