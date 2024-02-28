https://ria.ru/20240228/ugrozy-1930055013.html

Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов

Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов - РИА Новости, 28.02.2024

Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "латвийской диктатурой" угрозу властей Латвии, которые ранее пригрозили ответственностью гражданам... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:54

2024-02-28T17:54

2024-02-28T17:55

латвия

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "латвийской диктатурой" угрозу властей Латвии, которые ранее пригрозили ответственностью гражданам России за голосование на выборах президента. Комментируя по просьбе РИА Новости эти высказывания, Захарова указала, что это "латвийская диктатура". Ранее Министр юстиции Латвии Инесе Либиня Эгере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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латвия, россия, в мире, мария захарова