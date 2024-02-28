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Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов
Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов - РИА Новости, 28.02.2024
Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "латвийской диктатурой" угрозу властей Латвии, которые ранее пригрозили ответственностью гражданам... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:54
2024-02-28T17:54
2024-02-28T17:55
латвия
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в мире
мария захарова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "латвийской диктатурой" угрозу властей Латвии, которые ранее пригрозили ответственностью гражданам России за голосование на выборах президента. Комментируя по просьбе РИА Новости эти высказывания, Захарова указала, что это "латвийская диктатура". Ранее Министр юстиции Латвии Инесе Либиня Эгере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах.
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латвия, россия, в мире, мария захарова
Латвия, Россия, В мире, Мария Захарова
Захарова ответила на угрозы Латвии россиянам из-за выборов
Захарова назвала угрозы Риги россиянам из-за выборов латвийской диктатурой