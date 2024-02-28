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В Чувашии угонщики заперли мужчину в багажнике его машины - РИА Новости, 28.02.2024
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19:50 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ugon-1930077680.html
В Чувашии угонщики заперли мужчину в багажнике его машины
В Чувашии угонщики заперли мужчину в багажнике его машины - РИА Новости, 28.02.2024
В Чувашии угонщики заперли мужчину в багажнике его машины
Двое мужчин напали на жителя Чебоксар, чтобы завладеть его машиной, засунули его в багажник, но ему удалось убежать, один из преступников задержан, сообщает МВД РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T19:50
2024-02-28T19:50
происшествия
россия
чебоксары
канаш
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Двое мужчин напали на жителя Чебоксар, чтобы завладеть его машиной, засунули его в багажник, но ему удалось убежать, один из преступников задержан, сообщает МВД по Чувашии. Около 3 часов утра (совпадает с мск) 28 февраля в Чебоксарах к 19-летнему водителю, занимающемуся частным извозом на личном автомобиле "Лада Гранта", подошли двое неизвестных. Они попросили довезти их на окраину города, где напали и насильно увезли в багажнике его машины. В городе Канаше таксисту удалось убежать, после чего он сообщил о случившемся в полицию. "Приметы злоумышленников и угнанного автомобиля были переданы всем наружным нарядам полиции. Похищенная "Гранта" была замечена экипажем ГИБДД, требование стражей дорог об остановке водитель проигнорировал. В ходе преследования угонщик не справился с управлением на повороте и опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении. Один из подозреваемых, 19-летний ранее судимый житель города Чебоксары, был задержан, второму удалось скрыться. Как сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии, возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). "Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении одного из задержанных. Местонахождение второго подозреваемого устанавливается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html
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происшествия, россия, чебоксары, канаш, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Чебоксары, Канаш, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Чувашии угонщики заперли мужчину в багажнике его машины

МВД: в Чувашии угонщики напали на мужчину и заперли в багажнике его машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Двое мужчин напали на жителя Чебоксар, чтобы завладеть его машиной, засунули его в багажник, но ему удалось убежать, один из преступников задержан, сообщает МВД по Чувашии.
Около 3 часов утра (совпадает с мск) 28 февраля в Чебоксарах к 19-летнему водителю, занимающемуся частным извозом на личном автомобиле "Лада Гранта", подошли двое неизвестных. Они попросили довезти их на окраину города, где напали и насильно увезли в багажнике его машины. В городе Канаше таксисту удалось убежать, после чего он сообщил о случившемся в полицию.
"Приметы злоумышленников и угнанного автомобиля были переданы всем наружным нарядам полиции. Похищенная "Гранта" была замечена экипажем ГИБДД, требование стражей дорог об остановке водитель проигнорировал. В ходе преследования угонщик не справился с управлением на повороте и опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.
Один из подозреваемых, 19-летний ранее судимый житель города Чебоксары, был задержан, второму удалось скрыться.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии, возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). "Следователем решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении одного из задержанных. Местонахождение второго подозреваемого устанавливается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияЧебоксарыКанашСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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