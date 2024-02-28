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В Киеве рассказали о шокирующем решении Зеленского после визита главы ЦРУ
В Киеве рассказали о шокирующем решении Зеленского после визита главы ЦРУ - РИА Новости, 28.02.2024
В Киеве рассказали о шокирующем решении Зеленского после визита главы ЦРУ
Разоблачительная статья New York Times о деятельности ЦРУ на Украине и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев свидетельствуют о желании Запада... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T06:19
2024-02-28T06:19
2024-02-28T06:19
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олег соскин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разоблачительная статья New York Times о деятельности ЦРУ на Украине и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев свидетельствуют о желании Запада склонить Зеленского к миру, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.Эксперт обратил внимание на то, что обширная статья New York Times о деятельности ЦРУ на Украине раскрыла "всю структуру" и основных агентов ведомства на Украине. По мнению Соскина, материал NYT стал для Зеленского "катастрофой", потому что дал повод заподозрить президента Украины и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы."Раз NYT опубликовала такую серьезную статью, <…> ну и приезд Бернса <...>, это означает, что Зеленского будут сливать. Я так понимаю, Зеленскому поставили такой ультиматум, что "<…> давай, подписывай временное соглашение с Россией"", — считает аналитик.Однако давление Запада оказалось недостаточным, чтобы принудить Зеленского к миру с Россией, предполагает Соскин. Украинский лидер мог выйти из-под контроля американской разведки и начать действовать самостоятельно с опорой на свою команду, добавил он. "Зеленский, видимо, послал Бернса и ЦРУ куда подальше и решил воевать. <...> Но тогда, наверное, должен быть соответствующий механизм наказания (Зеленского со стороны ЦРУ. — Прим. ред.)", — опасается аналитик.На прошлой неделе американская газета New York Times выпустила статью о деятельности разведки США на территории Украины с 2014 года. В Вашингтоне считают Киев "одним из наиболее важных разведывательных партнеров в борьбе с Кремлем", указано в статье. По данным издания, ЦРУ помогла создать вдоль границы с Россией сеть из двенадцати секретных объектов, а также активно обучало украинских агентов, включая нынешнего главу ГУР Украины Кирилла Буданова*.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240209/peregovory-1926360106.html
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html
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в мире, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Киеве рассказали о шокирующем решении Зеленского после визита главы ЦРУ
Экс-советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Разоблачительная статья New York Times о деятельности ЦРУ на Украине и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев свидетельствуют о желании Запада склонить Зеленского к миру, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
Эксперт обратил внимание на то, что обширная статья New York Times о деятельности ЦРУ на Украине раскрыла "всю структуру" и основных агентов ведомства на Украине. По мнению Соскина, материал NYT стал для Зеленского "катастрофой", потому что дал повод заподозрить президента Украины и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы.
"Раз NYT опубликовала такую серьезную статью, <…> ну и приезд Бернса <...>, это означает, что Зеленского будут сливать. Я так понимаю, Зеленскому поставили такой ультиматум, что "<…> давай, подписывай временное соглашение с Россией"", — считает аналитик.
Однако давление Запада оказалось недостаточным, чтобы принудить Зеленского к миру с Россией
, предполагает Соскин. Украинский лидер мог выйти из-под контроля американской разведки и начать действовать самостоятельно с опорой на свою команду, добавил он.
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«
"Зеленский, видимо, послал Бернса и ЦРУ куда подальше и решил воевать. <...> Но тогда, наверное, должен быть соответствующий механизм наказания (Зеленского со стороны ЦРУ. — Прим. ред.)", — опасается аналитик.
На прошлой неделе американская газета New York Times выпустила статью о деятельности разведки США на территории Украины с 2014 года. В Вашингтоне считают Киев "одним из наиболее важных разведывательных партнеров в борьбе с Кремлем", указано в статье. По данным издания, ЦРУ помогла создать вдоль границы с Россией сеть из двенадцати секретных объектов, а также активно обучало украинских агентов, включая нынешнего главу ГУР Украины Кирилла Буданова*.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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