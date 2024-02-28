https://ria.ru/20240228/tseny-1930142485.html

ГД в первом чтении приняла проект об отвязке цен от общемировых

ГД в первом чтении приняла проект об отвязке цен от общемировых - РИА Новости, 29.02.2024

ГД в первом чтении приняла проект об отвязке цен от общемировых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение независимости внутренних цен на товары в России и их отвязку от биржевых и внебиржевых РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-28T15:30

2024-02-28T15:30

2024-02-29T10:46

экономика

россия

вячеслав тимченко

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение независимости внутренних цен на товары в России и их отвязку от биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках. Документ внесен сенаторами Вячеславом Тимченко и Александром Савиным. Он уточняет понятия монопольно высокой и монопольно низкой цены товара, исключая из критериев их определения сопоставимые рынки за пределами России. Эта новация призвана снизить риски произвольного ценообразования. При определении монопольно высокой цены товара законопроект допускает возможность учета биржевых и внебиржевых индикаторов, установленных на мировых рынках аналогичного товара. Однако изменение цен на товар на мировых товарных рынках, находящихся за пределами России, не будет являться обстоятельством, которое в обязательном порядке должно учитываться при определении антимонопольным органом факта установления хозяйствующим субъектом монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, факта согласованных действий хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Согласно пояснительной записке, в настоящее время цены на внутренних товарных рынках РФ зачастую основываются на индикаторах, сложившихся за рубежом, без учета экономической ситуации на внутреннем рынке. При этом может складываться ситуация, когда рост цен на определенную продукцию не обоснован какими-либо иными факторами, кроме повышения общемировых цен. Такое повышение не должно отражаться на внутреннем ценообразовании на продукцию отечественного производства, считают разработчики. Иначе на ряд товаров внутри страны могут быть установлены цены, не учитывающие баланс спроса и предложения и возможности внутреннего потребителя. Это приводит "к необоснованному подорожанию продукции взаимосвязанных отраслей и снижению покупательской способности внутри страны", сказано в пояснительной записке. Вносимые изменения будут способствовать обеспечению приоритета интересов российских потребителей вне зависимости от волатильности цен на биржах недружественных стран, сказано там же. Ведь достаточно часто повышение ценовых индикаторов на международных товарных рынках происходит из-за санкционного режима, что приводит к росту цен в недружественных России странах. Законопроект также до 2029 года относит самозанятых граждан к хозяйствующим субъектам в целях снятия ограничений на предоставление им государственных и муниципальных преференций. "Теперь самозанятые будут рассматриваться как полноценные хозяйствующие субъекты до окончания эксперимента "Налог на профессиональный доход", срок проведения которого установлен пока до конца 2028 года. … Самозанятые смогут воспользоваться иммунитетами, которые предоставляет федеральный закон о защите конкуренции", - пояснил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

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Варвара Скокшина

экономика, россия, вячеслав тимченко, госдума рф