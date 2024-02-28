Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 28.02.2024 (обновлено: 15:24 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/telo-1929998605.html
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке - РИА Новости, 28.02.2024
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке
Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:49
2024-02-28T15:24
московская область (подмосковье)
происшествия
старая купавна
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Сегодня утром в поселке Зеленый города Старая Купавна в квартире бабушки обнаружен труп ее несовершеннолетнего внука 2006 года рождения", — говорится в сообщении.Прокуратура установит причины произошедшего. Ей также предстоит оценить, как соблюдались требования законодательства о несовершеннолетних и как родители погибшего исполняли свои обязанности.Подмосковный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку, проводит осмотр места происшествия и назначил судмедэкспертизу, по результатам которой выяснится причина смерти.
https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html
московская область (подмосковье)
старая купавна
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, старая купавна, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Старая Купавна, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке

В Старой Купавне нашли обожженное тело подростка с оплавленным телефоном в руке

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«
"Сегодня утром в поселке Зеленый города Старая Купавна в квартире бабушки обнаружен труп ее несовершеннолетнего внука 2006 года рождения", — говорится в сообщении.
Прокуратура установит причины произошедшего. Ей также предстоит оценить, как соблюдались требования законодательства о несовершеннолетних и как родители погибшего исполняли свои обязанности.
Подмосковный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку, проводит осмотр места происшествия и назначил судмедэкспертизу, по результатам которой выяснится причина смерти.
Взрыв смартфона - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В МЧС назвали главные причины взрывов сотовых телефонов
2 ноября 2023, 14:22
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСтарая КупавнаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала