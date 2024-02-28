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В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке - РИА Новости, 28.02.2024
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке
Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:49
2024-02-28T14:49
2024-02-28T15:24
московская область (подмосковье)
происшествия
старая купавна
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Сегодня утром в поселке Зеленый города Старая Купавна в квартире бабушки обнаружен труп ее несовершеннолетнего внука 2006 года рождения", — говорится в сообщении.Прокуратура установит причины произошедшего. Ей также предстоит оценить, как соблюдались требования законодательства о несовершеннолетних и как родители погибшего исполняли свои обязанности.Подмосковный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку, проводит осмотр места происшествия и назначил судмедэкспертизу, по результатам которой выяснится причина смерти.
https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), происшествия, старая купавна, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Старая Купавна, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке
В Старой Купавне нашли обожженное тело подростка с оплавленным телефоном в руке