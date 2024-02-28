https://ria.ru/20240228/telo-1929998605.html

В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке

В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке - РИА Новости, 28.02.2024

В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке

Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:49

2024-02-28T14:49

2024-02-28T15:24

московская область (подмосковье)

происшествия

старая купавна

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тело подростка с ожогами нашли в Подмосковье, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Сегодня утром в поселке Зеленый города Старая Купавна в квартире бабушки обнаружен труп ее несовершеннолетнего внука 2006 года рождения", — говорится в сообщении.Прокуратура установит причины произошедшего. Ей также предстоит оценить, как соблюдались требования законодательства о несовершеннолетних и как родители погибшего исполняли свои обязанности.Подмосковный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку, проводит осмотр места происшествия и назначил судмедэкспертизу, по результатам которой выяснится причина смерти.

https://ria.ru/20231102/mchs-1906946344.html

московская область (подмосковье)

старая купавна

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), происшествия, старая купавна, россия, следственный комитет россии (ск рф)