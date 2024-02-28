https://ria.ru/20240228/tekhas-1929905409.html

Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров

Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров - РИА Новости, 28.02.2024

Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров

В американском штате Техас ввели чрезвычайное положение из-за природных пожаров, следует из заявления на сайте офиса губернатора Грега Эббота. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:31

2024-02-28T08:31

2024-02-28T12:07

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В американском штате Техас ввели чрезвычайное положение из-за природных пожаров, следует из заявления на сайте офиса губернатора Грега Эббота."Эббот <...> опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на <…> природные пожары по всему штату", — говорится в релизе.При этом число округов, где действует чрезвычайное положение, может возрасти, добавили в офисе губернатора.В последние дни в Техасе бушуют мощные природные пожары. По информации телеканала CNN, огнем охвачено примерно 129 тысяч гектаров. В некоторых городах местные жители покидают дома, на севере штата, в городе Канэйдиан, эвакуировали две больницы.

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