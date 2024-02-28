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Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров - РИА Новости, 28.02.2024
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08:31 28.02.2024 (обновлено: 12:07 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/tekhas-1929905409.html
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров - РИА Новости, 28.02.2024
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров
В американском штате Техас ввели чрезвычайное положение из-за природных пожаров, следует из заявления на сайте офиса губернатора Грега Эббота. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:31
2024-02-28T12:07
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В американском штате Техас ввели чрезвычайное положение из-за природных пожаров, следует из заявления на сайте офиса губернатора Грега Эббота."Эббот &lt;...&gt; опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на &lt;…&gt; природные пожары по всему штату", — говорится в релизе.При этом число округов, где действует чрезвычайное положение, может возрасти, добавили в офисе губернатора.В последние дни в Техасе бушуют мощные природные пожары. По информации телеканала CNN, огнем охвачено примерно 129 тысяч гектаров. В некоторых городах местные жители покидают дома, на севере штата, в городе Канэйдиан, эвакуировали две больницы.
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров

Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров

© AP Photo / Flower Mound Fire DepartmentПожарные в Техасе
Пожарные в Техасе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Flower Mound Fire Department
Пожарные в Техасе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В американском штате Техас ввели чрезвычайное положение из-за природных пожаров, следует из заявления на сайте офиса губернатора Грега Эббота.
"Эббот <...> опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на <…> природные пожары по всему штату", — говорится в релизе.
При этом число округов, где действует чрезвычайное положение, может возрасти, добавили в офисе губернатора.
В последние дни в Техасе бушуют мощные природные пожары. По информации телеканала CNN, огнем охвачено примерно 129 тысяч гектаров. В некоторых городах местные жители покидают дома, на севере штата, в городе Канэйдиан, эвакуировали две больницы.
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