https://ria.ru/20240228/tayvan-1929900492.html

Власти Китая рассказали, как Тайвань создает военную опасность

Власти Китая рассказали, как Тайвань создает военную опасность - РИА Новости, 28.02.2024

Власти Китая рассказали, как Тайвань создает военную опасность

Попытки правительства Тайваня добиться независимости с помощью США и оружия создадут военную опасность в районе Тайваньского пролива, заявила официальный... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T06:47

2024-02-28T06:47

2024-02-28T06:47

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg

ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Попытки правительства Тайваня добиться независимости с помощью США и оружия создадут военную опасность в районе Тайваньского пролива, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Ранее госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования связи на сумму 75 миллионов долларов. "Мы выступаем решительно против продажи США оружия тайваньскому региону, эта позиция последовательна и ясна", - сказала Чжу Фэнлянь на пресс-конференции. Она отметила, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также прекратить продажу оружия Тайваню. "Попытки правительства Демократической прогрессивной партии Тайваня добиться независимости, полагаясь на США и посредством оружия, могут лишь привести к военной опасности в регионе Тайваньского пролива, поставить тайваньских соотечественников в опасное положение", - подчеркнула она. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси