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Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2024
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Религия
 
13:50 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/svo-1929979664.html
Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО
Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО
Российское казачество возрождается, казаки в зоне специальной военной операции мужественно защищают Родину, не менее важна и гуманитарная составляющая их... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:50
2024-02-28T13:50
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российское казачество возрождается, казаки в зоне специальной военной операции мужественно защищают Родину, не менее важна и гуманитарная составляющая их служения – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и верности традициям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветствии делегатам Большого круга российского казачества. В храме Христа Спасителя в среду проходит заседание второго Большого круга российского казачества. В мероприятии принимают участие более 1,2 делегатов - представители казачьих войск, молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви. Первый Большой круг российского казачества созывали в 2018 году. "Отрадно отметить, что сегодня российское казачество не только возрождается, но и продолжает дела достославных предшественников — известных атаманов и казаков, личным подвигом вписавших свои имена в летопись государства Российского. Проходящая специальная военная операция показала, что многие казаки, памятуя слова Господа, сказавшего, "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", свидетельствуют о своей готовности мужественно защищать Родину до самопожертвования", - говорится в приветствии патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что служение казаков не ограничивается только ратным делом. Не менее значима и гуманитарная составляющего служения казаков в различных сферах деятельности — от материально-технической помощи армии, до поддержки раненых бойцов, а также членов семей погибших военнослужащих. "Сегодня в различных регионах нашей страны ведется работа с подрастающим поколением. Основу казачьей системы воспитания молодежи составляют приверженность непреходящим духовно-нравственным идеалам, верность традициям и деятельный патриотизм", - отметил патриарх.
https://ria.ru/20240123/otets-1922978257.html
https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928808645.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО

Патриарх Кирилл: казаки в зоне СВО мужественно защищают Родину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российское казачество возрождается, казаки в зоне специальной военной операции мужественно защищают Родину, не менее важна и гуманитарная составляющая их служения – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и верности традициям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветствии делегатам Большого круга российского казачества.
В храме Христа Спасителя в среду проходит заседание второго Большого круга российского казачества. В мероприятии принимают участие более 1,2 делегатов - представители казачьих войск, молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви. Первый Большой круг российского казачества созывали в 2018 году.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов
23 января, 14:48
"Отрадно отметить, что сегодня российское казачество не только возрождается, но и продолжает дела достославных предшественников — известных атаманов и казаков, личным подвигом вписавших свои имена в летопись государства Российского. Проходящая специальная военная операция показала, что многие казаки, памятуя слова Господа, сказавшего, "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", свидетельствуют о своей готовности мужественно защищать Родину до самопожертвования", - говорится в приветствии патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что служение казаков не ограничивается только ратным делом. Не менее значима и гуманитарная составляющего служения казаков в различных сферах деятельности — от материально-технической помощи армии, до поддержки раненых бойцов, а также членов семей погибших военнослужащих.
"Сегодня в различных регионах нашей страны ведется работа с подрастающим поколением. Основу казачьей системы воспитания молодежи составляют приверженность непреходящим духовно-нравственным идеалам, верность традициям и деятельный патриотизм", - отметил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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