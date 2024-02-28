https://ria.ru/20240228/svo-1929979664.html

Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО

Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2024

Патриарх Кирилл отметил роль казаков, защищающих Родину в зоне СВО

Российское казачество возрождается, казаки в зоне специальной военной операции мужественно защищают Родину, не менее важна и гуманитарная составляющая их... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:50

2024-02-28T13:50

2024-02-28T13:50

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российское казачество возрождается, казаки в зоне специальной военной операции мужественно защищают Родину, не менее важна и гуманитарная составляющая их служения – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и верности традициям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветствии делегатам Большого круга российского казачества. В храме Христа Спасителя в среду проходит заседание второго Большого круга российского казачества. В мероприятии принимают участие более 1,2 делегатов - представители казачьих войск, молодежных и общественных организаций, а также Русской православной церкви. Первый Большой круг российского казачества созывали в 2018 году. "Отрадно отметить, что сегодня российское казачество не только возрождается, но и продолжает дела достославных предшественников — известных атаманов и казаков, личным подвигом вписавших свои имена в летопись государства Российского. Проходящая специальная военная операция показала, что многие казаки, памятуя слова Господа, сказавшего, "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", свидетельствуют о своей готовности мужественно защищать Родину до самопожертвования", - говорится в приветствии патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что служение казаков не ограничивается только ратным делом. Не менее значима и гуманитарная составляющего служения казаков в различных сферах деятельности — от материально-технической помощи армии, до поддержки раненых бойцов, а также членов семей погибших военнослужащих. "Сегодня в различных регионах нашей страны ведется работа с подрастающим поколением. Основу казачьей системы воспитания молодежи составляют приверженность непреходящим духовно-нравственным идеалам, верность традициям и деятельный патриотизм", - отметил патриарх.

https://ria.ru/20240123/otets-1922978257.html

https://ria.ru/20240221/patriarkh-1928808645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь