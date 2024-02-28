https://ria.ru/20240228/svo-1929969515.html

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 28.02.2024

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 230 военнослужащих, РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:18

2024-02-28T13:18

2024-02-28T13:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

клещеевка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 230 военнослужащих, два танка и две БМП, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка ДНР."Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240228/petrovskoe-1929967046.html

россия

украина

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, клещеевка, вооруженные силы украины