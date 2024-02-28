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Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 28.02.2024
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 230 военнослужащих, РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:18
2024-02-28T13:18
2024-02-28T13:25
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 230 военнослужащих, два танка и две БМП, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка ДНР."Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, украина, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 230 военнослужащих, два танка и две БМП, сообщили в Минобороны
РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка ДНР.
"Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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