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Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/svo-1929937911.html
Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников
Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников - РИА Новости, 28.02.2024
Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников
Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за сутки, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:22
2024-02-28T11:22
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за сутки, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены пять украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929912472.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия
Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников

Над городами ДНР за сутки нейтрализовали пять украинских беспилотников

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за сутки, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены пять украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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