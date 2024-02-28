https://ria.ru/20240228/svo-1929937911.html

Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников

Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников - РИА Новости, 28.02.2024

Над Донецком и Макеевкой обезвредили пять беспилотников

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за сутки, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:22

2024-02-28T11:22

2024-02-28T11:22

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Пять украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено над Донецком и Макеевкой за сутки, сообщил в понедельник штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены пять украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929912472.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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макеевка, донецкая народная республика, россия