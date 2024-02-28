https://ria.ru/20240228/svinina-1930030950.html

Россельхознадзор назвал даты первых поставок российской свинины в Китай

Россельхознадзор назвал даты первых поставок российской свинины в Китай - РИА Новости, 28.02.2024

Россельхознадзор назвал даты первых поставок российской свинины в Китай

Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:16

2024-02-28T16:16

2024-02-28T16:17

экономика

китай

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

мираторг

русагро

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Процедура оформления доступа предприятий РФ на рынок свинины Китая завершена, поставки могут начаться уже с 29 февраля, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "Процедура доступа завершена. Поставки могут начаться уже с завтрашнего дня", - сообщили в пресс-службе, имея в виду продажи свинины из России в Китай. Китай в сентябре прошлого года отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Главное таможенное управление КНР на текущей неделе разрешило с 28 февраля экспорт свиноводческой продукции трем предприятиям РФ: "СК Короча" (АПХ "Мираторг"), "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и "Великолукскому мясокомбинату". АПХ "Мираторг" и ГК "Русагро" сообщали о планах начала поставок в марте, в "Великолукском мясокомбинате" на запрос не ответили. По оценке Национального союза свиноводов, Россия в 2024 году сможет поставить в Китай 15-25 тысяч тонн свинины, а в течение двух-трех лет ежегодный экспорт этой продукции может вырасти до 150-200 тысяч тонн.

https://ria.ru/20231026/myaso-1905324168.html

https://ria.ru/20231026/minselkhoz-1905340278.html

китай

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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), мираторг, русагро