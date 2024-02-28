https://ria.ru/20240228/svinina-1929909131.html

Первые три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Первые три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай - РИА Новости, 28.02.2024

Первые три российских предприятия получили право на экспорт свинины в Китай

Первые три российских предприятия получили право на экспорт с 28 февраля свинины в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:07

2024-02-28T09:07

2024-02-28T09:41

экономика

китай

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первые три российских предприятия получили право на экспорт с 28 февраля свинины в Китай, говорится в сообщении Россельхознадзора."Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года", - сообщило ведомство.К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации."Согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий стали финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины", - говорится в сообщении.Первичная аттестация по требованиям Китая была проведена Россельхознадзором и Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР. Предприятия, прошедшие аттестацию, были выборочно представлены к инспекции со стороны китайских специалистов. В декабре представители ГТУ КНР прибыли в РФ для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. В результате инспекцию прошли первые три компании, их заявки были одобрены китайской стороной в системе регистрации CIFER.Китай в сентябре прошлого года отменил временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. "Открытие китайского рынка для экспорта свинины из России имеет высокую значимость для продвижения торгово-экономических отношений между Россией и Китаем", - подчеркивает российское ведомство.

https://ria.ru/20230123/tovarooborot-1846211496.html

https://ria.ru/20231019/eksport-1903738268.html

китай

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экономика, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия