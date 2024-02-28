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Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским - РИА Новости, 28.02.2024
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01:58 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/sud-1929888916.html
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским - РИА Новости, 28.02.2024
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T01:58
2024-02-28T01:58
россия
херсонская область
владимир зеленский
владимир сальдо
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона. "За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе. Вот там бы я ему задал несколько вопросов", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсонская область , владимир зеленский, владимир сальдо, политика
Россия, Херсонская область , Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Политика
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

Сальдо: Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.
"За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе. Вот там бы я ему задал несколько вопросов", - сказал Сальдо.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Вчера, 09:13
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
РоссияХерсонская областьВладимир ЗеленскийВладимир СальдоПолитика
 
 
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