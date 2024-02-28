https://ria.ru/20240228/sud-1929888916.html

Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским - РИА Новости, 28.02.2024

Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T01:58

2024-02-28T01:58

2024-02-28T01:58

россия

херсонская область

владимир зеленский

владимир сальдо

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона. "За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе. Вот там бы я ему задал несколько вопросов", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929693155.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , владимир зеленский, владимир сальдо, политика