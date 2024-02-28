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Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории - РИА Новости, 28.02.2024
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США - самое агрессивное государство в современной истории, об этом говорит статистика вооруженных... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:02
2024-02-28T17:02
2024-02-28T17:02
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США - самое агрессивное государство в современной истории, об этом говорит статистика вооруженных конфликтов в мире: с 1945 года Вашингтон более 150 раз нарушал суверенитет других стран. "США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории. За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы, в том числе приняла активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Кроме того, США агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира. По самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс. Эти цифры отражают случаи, когда имело место откровенное или слабо завуалированное вмешательство Вашингтона", - добавил он. При этом, по его словам, "в Вашингтоне собрались большие специалисты демонизировать действия России". "США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и полагают, что если Россия где-то укрепляет свои позиции, то это делается лишь для того, чтобы навредить интересам американцев. При этом хорошо известно одно из главных внешнеполитических правил нашей страны - мы не дружим против кого-то. Наша повестка – неизменно позитивная и конструктивная", - отметил Патрушев.
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безопасность, россия, сша, николай патрушев, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, США, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
Патрушев: США с 1945 года более 150 раз нарушали суверенитет других стран
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США - самое агрессивное государство в современной истории, об этом говорит статистика вооруженных конфликтов в мире: с 1945 года Вашингтон более 150 раз нарушал суверенитет других стран.
"США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории. За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы, в том числе приняла активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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"Кроме того, США агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира. По самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс. Эти цифры отражают случаи, когда имело место откровенное или слабо завуалированное вмешательство Вашингтона", - добавил он.
При этом, по его словам, "в Вашингтоне собрались большие специалисты демонизировать действия России".
"США по-прежнему мыслят категориями холодной войны и полагают, что если Россия где-то укрепляет свои позиции, то это делается лишь для того, чтобы навредить интересам американцев. При этом хорошо известно одно из главных внешнеполитических правил нашей страны - мы не дружим против кого-то. Наша повестка – неизменно позитивная и конструктивная", - отметил Патрушев.
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