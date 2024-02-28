Рейтинг@Mail.ru
В США возобновил работу завод по сборке и демонтажу ядерного оружия - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 28.02.2024 (обновлено: 11:52 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ssha-1929941884.html
В США возобновил работу завод по сборке и демонтажу ядерного оружия
В США возобновил работу завод по сборке и демонтажу ядерного оружия - РИА Новости, 28.02.2024
В США возобновил работу завод по сборке и демонтажу ядерного оружия
Американский завод по сборке и демонтажу ядерного оружия Pantex, который ранее в среду приостановил работу из-за пожаров в штате Техас, возобновил ее в обычном... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:38
2024-02-28T11:52
в мире
техас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929946177_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_bb725fc258f5627e01ee7251d5fa6b06.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский завод по сборке и демонтажу ядерного оружия Pantex, который ранее в среду приостановил работу из-за пожаров в штате Техас, возобновил ее в обычном режиме, передает агентство Франс Пресс. "Американский завод по производству ядерного оружия Pantex заявил в среду, что он "открыт для нормальной работы в дневную смену" после паузы из-за лесных пожаров в Техасе", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь телеканал CNN приводит слова своего штатного метеоролога о том, что пожары в Техасе распространяются с такой интенсивностью, что каждую секунду сгорает площадь в два футбольных поля.Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Площадь возгорания, по сообщению телеканала CNN, составляет 129 тысяч гектаров. В ряде населенных пунктов местные жители покидают свои дома, в северной части штата в городе Канэйдиан эвакуированы две больницы.
https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929946177_420:0:1995:1181_1920x0_80_0_0_b3c5946d9457c95d61c216d6640b671a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас
В мире, Техас
В США возобновил работу завод по сборке и демонтажу ядерного оружия

В США ядерный завод в Техасе возобновил работу, прерванную из-за пожаров

© Фото : U.S. Department of EnergyЗавод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в Техасе, США
Завод по производству ядерного оружия Пэнтекс в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : U.S. Department of Energy
Завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в Техасе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский завод по сборке и демонтажу ядерного оружия Pantex, который ранее в среду приостановил работу из-за пожаров в штате Техас, возобновил ее в обычном режиме, передает агентство Франс Пресс.
«
"Американский завод по производству ядерного оружия Pantex заявил в среду, что он "открыт для нормальной работы в дневную смену" после паузы из-за лесных пожаров в Техасе", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь телеканал CNN приводит слова своего штатного метеоролога о том, что пожары в Техасе распространяются с такой интенсивностью, что каждую секунду сгорает площадь в два футбольных поля.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Площадь возгорания, по сообщению телеканала CNN, составляет 129 тысяч гектаров. В ряде населенных пунктов местные жители покидают свои дома, в северной части штата в городе Канэйдиан эвакуированы две больницы.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Готовы бить первыми": США радикально обновляют ядерные арсеналы
29 июня 2023, 08:00
 
В миреТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала