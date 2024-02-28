В США возобновил работу завод по сборке и демонтажу ядерного оружия
В США ядерный завод в Техасе возобновил работу, прерванную из-за пожаров
© Фото : U.S. Department of EnergyЗавод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в Техасе, США
© Фото : U.S. Department of Energy
Завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский завод по сборке и демонтажу ядерного оружия Pantex, который ранее в среду приостановил работу из-за пожаров в штате Техас, возобновил ее в обычном режиме, передает агентство Франс Пресс.
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"Американский завод по производству ядерного оружия Pantex заявил в среду, что он "открыт для нормальной работы в дневную смену" после паузы из-за лесных пожаров в Техасе", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь телеканал CNN приводит слова своего штатного метеоролога о том, что пожары в Техасе распространяются с такой интенсивностью, что каждую секунду сгорает площадь в два футбольных поля.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров. Площадь возгорания, по сообщению телеканала CNN, составляет 129 тысяч гектаров. В ряде населенных пунктов местные жители покидают свои дома, в северной части штата в городе Канэйдиан эвакуированы две больницы.