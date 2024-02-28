https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.02.2024
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего",... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:58
2024-02-28T09:58
2024-02-28T16:44
технологии
сша
китай
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765558431_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a20df1f5c55a21fffce185e7a18ca0b1.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего", сообщает The National Interest."США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", — пишет издание.Среди ключевых американских разработок NI называет танк M10 Booker, новейшую БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.M10 Booker — это оснащенная 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях машина поддержки пехоты. Тяжелое вооружение M10 Booker способно вывести из строя легкие бронемашины противника или даже его танк при удачном выстреле, отмечает автор.Механизированная боевая машина пехоты XM30, находящаяся в стадии разработки, заменит устаревшую M2 Bradley. По заявлению помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, она будет еще более смертоносной. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты. "Модульная архитектура системы XM30 позволит оснащать машину новыми технологиями по мере поступления, что обеспечит подавляющее преимущество", — добавил Буш.Наконец, роботизированная боевая машина RCV-Light, которая все еще находится в стадии разработки, будет представлять собой беспилотную наземную систему, отвечающую за разведку и огневую поддержку.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Райдер объяснил, что США располагают лишь одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927648884.html
https://ria.ru/20240215/sputniki-1927609019.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926304831.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765558431_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1061ff8874c2c67a4180e63d547c0d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, китай, министерство обороны сша
Технологии, США, Китай, Министерство обороны США
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
NI: США представили "оружие будущего" для войны с Россией и Китаем
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего", сообщает The National Interest
.
"США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", — пишет издание.
Оружие США в Европе плохо обслуживается, сообщили в Пентагоне
Среди ключевых американских разработок NI называет танк M10 Booker, новейшую БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.
M10 Booker — это оснащенная 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях машина поддержки пехоты. Тяжелое вооружение M10 Booker способно вывести из строя легкие бронемашины противника или даже его танк при удачном выстреле, отмечает автор.
Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием
Механизированная боевая машина пехоты XM30, находящаяся в стадии разработки, заменит устаревшую M2 Bradley. По заявлению помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, она будет еще более смертоносной. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты. "Модульная архитектура системы XM30 позволит оснащать машину новыми технологиями по мере поступления, что обеспечит подавляющее преимущество", — добавил Буш.
Наконец, роботизированная боевая машина RCV-Light, которая все еще находится в стадии разработки, будет представлять собой беспилотную наземную систему, отвечающую за разведку и огневую поддержку.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Райдер объяснил, что США располагают лишь одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
Россия опередила США по созданию ударных гиперзвуковых систем, заявил Путин