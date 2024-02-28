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В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.02.2024
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09:58 28.02.2024 (обновлено: 16:44 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.02.2024
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего",... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:58
2024-02-28T16:44
технологии
сша
китай
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего", сообщает The National Interest."США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", — пишет издание.Среди ключевых американских разработок NI называет танк M10 Booker, новейшую БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.M10 Booker — это оснащенная 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях машина поддержки пехоты. Тяжелое вооружение M10 Booker способно вывести из строя легкие бронемашины противника или даже его танк при удачном выстреле, отмечает автор.Механизированная боевая машина пехоты XM30, находящаяся в стадии разработки, заменит устаревшую M2 Bradley. По заявлению помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, она будет еще более смертоносной. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты. "Модульная архитектура системы XM30 позволит оснащать машину новыми технологиями по мере поступления, что обеспечит подавляющее преимущество", — добавил Буш.Наконец, роботизированная боевая машина RCV-Light, которая все еще находится в стадии разработки, будет представлять собой беспилотную наземную систему, отвечающую за разведку и огневую поддержку.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Райдер объяснил, что США располагают лишь одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927648884.html
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сша
китай
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технологии, сша, китай, министерство обороны сша
Технологии, США, Китай, Министерство обороны США
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем

NI: США представили "оружие будущего" для войны с Россией и Китаем

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего", сообщает The National Interest.
"США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", — пишет издание.
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Среди ключевых американских разработок NI называет танк M10 Booker, новейшую БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.
M10 Booker — это оснащенная 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях машина поддержки пехоты. Тяжелое вооружение M10 Booker способно вывести из строя легкие бронемашины противника или даже его танк при удачном выстреле, отмечает автор.
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Механизированная боевая машина пехоты XM30, находящаяся в стадии разработки, заменит устаревшую M2 Bradley. По заявлению помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, она будет еще более смертоносной. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты. "Модульная архитектура системы XM30 позволит оснащать машину новыми технологиями по мере поступления, что обеспечит подавляющее преимущество", — добавил Буш.
Наконец, роботизированная боевая машина RCV-Light, которая все еще находится в стадии разработки, будет представлять собой беспилотную наземную систему, отвечающую за разведку и огневую поддержку.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Райдер объяснил, что США располагают лишь одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
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