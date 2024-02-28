https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html

В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем

В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.02.2024

В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем

Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего",... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:58

2024-02-28T09:58

2024-02-28T16:44

технологии

сша

китай

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Армия США готовится внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины, которые подготовят Вашингтон к "войне будущего", сообщает The National Interest."США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия", — пишет издание.Среди ключевых американских разработок NI называет танк M10 Booker, новейшую БМП XM30 и боевую роботизированную машину Robotic Combat Vehicle.M10 Booker — это оснащенная 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях машина поддержки пехоты. Тяжелое вооружение M10 Booker способно вывести из строя легкие бронемашины противника или даже его танк при удачном выстреле, отмечает автор.Механизированная боевая машина пехоты XM30, находящаяся в стадии разработки, заменит устаревшую M2 Bradley. По заявлению помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша, она будет еще более смертоносной. Орудиями БМП станут легкий пулемет и противотанковые ракеты. "Модульная архитектура системы XM30 позволит оснащать машину новыми технологиями по мере поступления, что обеспечит подавляющее преимущество", — добавил Буш.Наконец, роботизированная боевая машина RCV-Light, которая все еще находится в стадии разработки, будет представлять собой беспилотную наземную систему, отвечающую за разведку и огневую поддержку.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Райдер объяснил, что США располагают лишь одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.

https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927648884.html

https://ria.ru/20240215/sputniki-1927609019.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926304831.html

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технологии, сша, китай, министерство обороны сша