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Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
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07:37 28.02.2024 (обновлено: 16:08 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/ssha-1929902738.html
Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина, пишут СМИ
Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина, пишут СМИ
Бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау утверждает, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T07:37
2024-02-28T16:08
в мире
сша
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау утверждает, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина, сообщает издание Wired, которое ссылается на книгу журналиста.По информации издания, в 2016 году компанией была разработана технология под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных."Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk. — Прим. ред.) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении &lt;...&gt; Путина", — говорится в сообщении Wired.Сотрудники фирмы пришли к выводу, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали президенту."Как полагала (команда PlanetRisk. — Прим. ред.), устройства принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу", — пишет журнал.Как отмечает издание, отслеживая эти телефоны, компания "знала, куда направляется Путин и кто находится в его окружении".По информации журнала, Locomotive был впоследствии переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами.
https://ria.ru/20240225/putin-1929352207.html
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в мире, сша, владимир путин
В мире, США, Владимир Путин
Американская фирма пыталась отслеживать передвижение Путина, пишут СМИ

Wired: американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России В. Путин
Президент России В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России В. Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау утверждает, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России Владимира Путина, сообщает издание Wired, которое ссылается на книгу журналиста.
По информации издания, в 2016 году компанией была разработана технология под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных.
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"Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk. — Прим. ред.) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении <...> Путина", — говорится в сообщении Wired.
Сотрудники фирмы пришли к выводу, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали президенту.
"Как полагала (команда PlanetRisk. — Прим. ред.), устройства принадлежали водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу", — пишет журнал.
Как отмечает издание, отслеживая эти телефоны, компания "знала, куда направляется Путин и кто находится в его окружении".
По информации журнала, Locomotive был впоследствии переименован в VISR и начал использоваться американским разведсообществом и спецслужбами.
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