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Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову* - РИА Новости, 28.02.2024
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05:58 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ssha-1929898261.html
Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову*
Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову* - РИА Новости, 28.02.2024
Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову*
Посольство РФ в США, комментируя реакцию госдепартамента на приговор правозащитника Олега Орлова*, заявило, что ведомство таким образом пытается вмешаться во... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:58
2024-02-28T05:58
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США, комментируя реакцию госдепартамента на приговор правозащитника Олега Орлова*, заявило, что ведомство таким образом пытается вмешаться во внутренние дела России. Во вторник суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии. Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга осудил приговор. "Обратили внимание на антироссийские заявления пресс-секретаря госдепартамента, позволившего себе нравоучительные комментарии относительно решений наших судебных властей. В этом же ряду - недавняя менторская ремарка одного из заместителей госсекретаря, театрально сетовавшего на "поведение" России. Расцениваем подобные высказывания как грубую попытку вмешаться во внутренние дела", - сказали в посольстве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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в мире, сша, россия, москва
В мире, США, Россия, Москва
Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову*

Посольство: реакция госдепа на приговор Орлову выдает попытку вмешательства

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США, комментируя реакцию госдепартамента на приговор правозащитника Олега Орлова*, заявило, что ведомство таким образом пытается вмешаться во внутренние дела России.
Во вторник суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии. Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга осудил приговор.
"Обратили внимание на антироссийские заявления пресс-секретаря госдепартамента, позволившего себе нравоучительные комментарии относительно решений наших судебных властей. В этом же ряду - недавняя менторская ремарка одного из заместителей госсекретаря, театрально сетовавшего на "поведение" России. Расцениваем подобные высказывания как грубую попытку вмешаться во внутренние дела", - сказали в посольстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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