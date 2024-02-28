https://ria.ru/20240228/ssha-1929898261.html

Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову*

Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову* - РИА Новости, 28.02.2024

Посольство России раскритиковало реакцию госдепа на приговор Орлову*

Посольство РФ в США, комментируя реакцию госдепартамента на приговор правозащитника Олега Орлова*, заявило, что ведомство таким образом пытается вмешаться во... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:58

2024-02-28T05:58

2024-02-28T05:58

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США, комментируя реакцию госдепартамента на приговор правозащитника Олега Орлова*, заявило, что ведомство таким образом пытается вмешаться во внутренние дела России. Во вторник суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии. Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга осудил приговор. "Обратили внимание на антироссийские заявления пресс-секретаря госдепартамента, позволившего себе нравоучительные комментарии относительно решений наших судебных властей. В этом же ряду - недавняя менторская ремарка одного из заместителей госсекретаря, театрально сетовавшего на "поведение" России. Расцениваем подобные высказывания как грубую попытку вмешаться во внутренние дела", - сказали в посольстве.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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